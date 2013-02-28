Эдвард руки-ножницы, 1990

Волею случая в маленьком городке появляется странное существо по имени Эдвард. Ученый, создавший этого робота, умер так и не успев доделать его, в результате чего Эдвард остался с ножницами вместо рук. Семья, нашедшая Эдварда, оставляет его у себя, и в скорости он становится местной достопримечательностью. Кроме того, его руки-ножницы творят просто чудеса не только с прическами домохозяек, но и с живыми изгородями. И все бы ничего, если бы Эдвард не влюбился в дочку, приютивших его супругов.