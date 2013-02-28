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Эдвард руки-ножницы Эдвард руки-ножницы
Киноафиша Фильмы Эдвард руки-ножницы
Edward Scissorhands

Эдвард руки-ножницы, 1990

1990 / США
7.8 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В замке высоко на вершине холма живет величайшее творение изобретателя – Эдвард, почти завершенный человек. Создатель умер, не успев закончить руки своего мальчика, поэтому у него так и остались металлические ножницы вместо рук. С тех пор Эдвард живет один, пока добрая женщина по имени Пег не обнаруживает его и не приглашает в свой доме. Сначала все сообщество радуется его появлению, и он даже влюбляется в дочь своей хозяйки, прекрасную Ким. Но вскоре загадочная подноготная Эдварда и его странные руки начинают подрывать доверие окружающих, и герой становится злее…

  • Идея фильма была вдохновлена рисунком, который режиссер Тим Бертон нарисовал в подростковом возрасте. Персонаж представляет самого Бертона во времена его детства. Тим сравнил взросление в пригороде с фильмом о Франкенштейне, в котором жители пригорода играли роль разъяренных сельских жителей. Его одиночество и неприязнь со стороны окружающих нашли отражение в этом фильме. 
  • Персонаж Пег основан на маме сценаристки фильма, Кэролайн Томпсон, которая когда-то также приводила домой незнакомцев. Соседи Пег, в свою очередь, основаны на людях, рядом с которыми Кэролайн росла в детстве.
  • Дома, использованные в фильме, это настоящие частные дома в одном из пригородов Флориды, полностью неизменные, за исключением яркой внешней окраски.

Волею случая в маленьком городке появляется странное существо по имени Эдвард. Ученый, создавший этого робота, умер так и не успев доделать его, в результате чего Эдвард остался с ножницами вместо рук. Семья, нашедшая Эдварда, оставляет его у себя, и в скорости он становится местной достопримечательностью. Кроме того, его руки-ножницы творят просто чудеса не только с прическами домохозяек, но и с живыми изгородями. И все бы ничего, если бы Эдвард не влюбился в дочку, приютивших его супругов.

7.8 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 28 февраля 2013
Премьера в мире 5 декабря 1990
Возраст 12+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Энтони Майкл Холл
Энтони Майкл Холл
Роберт Оливери
Все актеры и съемочная группа
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Эдвард руки-ножницы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Московская школа кино 27 декабря 2021, 22:15
Новогодний фильм для тех, кто с трудом выносит это время

🥳🥳✂️😒✂️🥳🥳


«Эдвард руки-ножницы» (1990) — далеко не первый фильм, который приходит в… Читать дальше…
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