В замке высоко на вершине холма живет величайшее творение изобретателя – Эдвард, почти завершенный человек. Создатель умер, не успев закончить руки своего мальчика, поэтому у него так и остались металлические ножницы вместо рук. С тех пор Эдвард живет один, пока добрая женщина по имени Пег не обнаруживает его и не приглашает в свой доме. Сначала все сообщество радуется его появлению, и он даже влюбляется в дочь своей хозяйки, прекрасную Ким. Но вскоре загадочная подноготная Эдварда и его странные руки начинают подрывать доверие окружающих, и герой становится злее…
Волею случая в маленьком городке появляется странное существо по имени Эдвард. Ученый, создавший этого робота, умер так и не успев доделать его, в результате чего Эдвард остался с ножницами вместо рук. Семья, нашедшая Эдварда, оставляет его у себя, и в скорости он становится местной достопримечательностью. Кроме того, его руки-ножницы творят просто чудеса не только с прическами домохозяек, но и с живыми изгородями. И все бы ничего, если бы Эдвард не влюбился в дочку, приютивших его супругов.
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«Эдвард руки-ножницы» (1990) — далеко не первый фильм, который приходит в… Читать дальше…