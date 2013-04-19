Во время борьбы за лидерство между самыми популярными школьницами возникает неожиданный поворот, когда ученик по имени Теннер впервые в открытую заявляет о своих гомосексуальных наклонностях. Гонки между теми кто стремится оставаться на «плаву» известности, заставят лучшего голубого друга — Теннера, выбирать между стремительно растущей популярностью и друзьями, которых придется оставить позади
|19 апреля 2013
|Россия
|18+
|21 апреля 2014
|Великобритания
|19 апреля 2013
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|R
|19 апреля 2013
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