Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Когда лучший друг – гей
5.9
Когда лучший друг – гей - Трейлер
Киноафиша Фильмы Когда лучший друг – гей
5.9

Когда лучший друг – гей

, 2013
G.B.F.
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Когда лучший друг – гей
5.9
Когда лучший друг – гей - Трейлер
Когда лучший друг – гей  Трейлер

О фильме

Во время борьбы за лидерство между самыми популярными школьницами возникает неожиданный поворот, когда ученик по имени Теннер впервые в открытую заявляет о своих гомосексуальных наклонностях. Гонки между теми кто стремится оставаться на «плаву» известности, заставят лучшего голубого друга — Теннера, выбирать между стремительно растущей популярностью и друзьями, которых придется оставить позади

В ролях

Наташа Лионн
Наташа Лионн
Саша Питерс
Саша Питерс
Фосетт Брукс
Эванна Линч
Эванна Линч
McKenzie Pryce
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Ребекка Гэйхарт
Молли Тарлов
Софи Астер
Андреа Бауэн
'Shley Osgoode
Michael J. Willett
Tanner Daniels
Пол Яконо
Пол Яконо
Brent Van Camp
Зоша Рокемор
Зоша Рокемор
Caprice Winters
ДжоДжо
Soledad Braunstein
Дерек Мио
Дерек Мио
Glenn Cho
Режиссер Даррен Стейн
Сценарист George Northy
Композитор Brian H. Kim
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 22 марта 2014
Премьера в мире 19 апреля 2013
Дата выхода
19 апреля 2013 Россия 18+
21 апреля 2014 Великобритания
19 апреля 2013 Казахстан
17 января 2014 США R
19 апреля 2013 Украина
MPAA R
Производство School Pictures, Parting Shots Media, Logolite Entertainment
Другие названия
G.B.F., G.B.F.: O Meu Melhor Amigo Gay, Gay Best Friend, Gbf, Người Bạn Gay Thân Nhất, O Meu Melhor Amigo Gay, Когда лучший друг - гей

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Когда лучший друг – гей - Трейлер
Когда лучший друг – гей Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Когда лучший друг – гей

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Когда лучший друг – гей

10-летний план
10-летний план комедия, мелодрама
2014, США
6.0
Последние пять лет
Последние пять лет мелодрама, драма, мюзикл, комедия
2014, США
5.0
Географический клуб
Географический клуб комедия
2013, США
6.0
Удар молнии
Удар молнии драма, комедия
2012, США
6.0
Женские штучки
Женские штучки мелодрама
2008, США
3.0
Вечные дети
Вечные дети комедия
2017, США
6.0
Племя Криппендорфа
Племя Криппендорфа комедия
1998, США
5.0
Очень страшное кино 2
Очень страшное кино 2 комедия
2001, США
5.0
Он гораздо популярнее тебя
Он гораздо популярнее тебя комедия
2013, США
4.0
Американский пирог: Все в сборе
Американский пирог: Все в сборе комедия
2012, США
7.0
Почему он?
Почему он? комедия
2016, США
6.0
Йоганутые
Йоганутые комедия
2015, США
4.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше