Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Zомби каникулы Zомби каникулы
Киноафиша Фильмы Zомби каникулы

Zомби каникулы, 2013

2013 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Группа молодых людей собирается на главную тусовку лета. Как и полагается подготовка идет полным ходом, но никто не догадывается, что судьба готовит им совершенно другую программу на афте-пати. Из научной лаборатории вырывается вирус, который делает живущих в городе людей живыми мертвецами. У тех, кто не попал под действие вируса, если только два пути – сражаться или погибнуть. Оказавшись в эпицентре «зомбо апокалипсиса» тусовщики обнаруживают, что «ходячие» охотятся только за теми, кто испытывает страх…
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 августа 2013
Премьера в мире 15 августа 2013
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Кирилл Кемниц
В ролях
Юлия Волкова
Юлия Волкова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Антон Зиновьев
Ирина Хануник-Ромбальская
Александр Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Зомби-стриптизерши
Зомби-стриптизерши (2008)
5.733333
Кавказская пленница!
Кавказская пленница! (2014)
1.5384616
Party-zan фильм
Party-zan фильм (2016)
4.571429
Русский Бес
Русский Бес (2018)
5.3076925
День выборов 2
День выборов 2 (2016)
6.318182
Пьяная фирма (2016)
5.2727275
Хороший мальчик
Хороший мальчик (2016)
7.4166665
Про Любовь
Про Любовь (2015)
6.5
Бесславные придурки
Бесславные придурки (2014)
0
Клуб 69
Клуб 69 (2007)
6.2
Постер фильма Zомби каникулы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App