Zомби каникулы, 2013

Группа молодых людей собирается на главную тусовку лета. Как и полагается подготовка идет полным ходом, но никто не догадывается, что судьба готовит им совершенно другую программу на афте-пати. Из научной лаборатории вырывается вирус, который делает живущих в городе людей живыми мертвецами. У тех, кто не попал под действие вируса, если только два пути – сражаться или погибнуть. Оказавшись в эпицентре «зомбо апокалипсиса» тусовщики обнаруживают, что «ходячие» охотятся только за теми, кто испытывает страх…

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