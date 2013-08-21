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Молода и прекрасна Молода и прекрасна
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Jeune et jolie

Молода и прекрасна, 2013

2013 / Франция
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семнадцатилетняя парижанка Изабель растет в благополучной семье. Как многие обычные девушки в ее возрасте, она учится в лицее и свободное время проводит с подругами. Во время отдыха на море Изабель теряет невинность, после чего загорается мечтами о более насыщенной жизни в Париже. Зарегистрировавшись на сайте знакомств, героиня начинает встречаться с состоятельными мужчинами в возрасте за деньги. Некоторое время Изабель удается скрывать свою тайное хобби, но все в одночасье меняется, когда один из постоянных клиентов девушки умирает от сердечного приступа прямо в постели.

  • Все сцены фильма снимались в хронологическом порядке.
  • В фильме звучат стихотворения Артюра Рембо и Анны Эбер.
  • Съемки картины прошли в Париже, а также в коммуне Ле-Праде на юго-востоке Франции. Школу Изабель и ее окрестности снимали в парижском лицее Генриха IV в Латинском квартале, где некогда учился сам Франсуа Озон.
  • Премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Каннах 2013, где “Молода и прекрасна” была номинирована на “Золотую пальмовую ветвь”, уступив награду “Жизни Адель” Абделатифа Кешиша.
  • Название фильма трактуется как отсылка к французскому журналу Jeune et Jolie (дословно – “Молода и прекрасна”), издававшемуся во Франции с конца 1980-х годов и ориентированному на девушек в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет.

Четыре времени года в жизни 17-летней французской девушки, как четыре песни... 

Изабель, студентка филологического факультета Сорбонны, погружается в бездонный мир любви, в поиски себя. Не столько из-за денег, сколько ради удовольствия, она встречается с немолодыми клиентами в гостиничных номерах. Близкие Изабель не подозревают, чем одержима умная и тонкая девушка. Но однажды умирает один из ее постоянных клиентов…

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 29 августа 2013
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 21 августа 2013
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Марина Вакт
Марина Вакт
Жеральдин Пайя
Фредерик Пьеро
Фредерик Пьеро
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Фантен Рава
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Молода и прекрасна 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Атмосферный такой фильмец, умеет всё-таки Озон делать красиво. Для меня это вообще семейная история о становлении личности, бабло и проституция тут не главное.



8/10
Отзывы Написать
12 голосов
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18 мая 2022 13:48
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