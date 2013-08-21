Молода и прекрасна, 2013

Четыре времени года в жизни 17-летней французской девушки, как четыре песни...

Изабель, студентка филологического факультета Сорбонны, погружается в бездонный мир любви, в поиски себя. Не столько из-за денег, сколько ради удовольствия, она встречается с немолодыми клиентами в гостиничных номерах. Близкие Изабель не подозревают, чем одержима умная и тонкая девушка. Но однажды умирает один из ее постоянных клиентов…