Молода и прекрасна, 2013

Семнадцатилетняя парижанка Изабель растет в благополучной семье. Как многие обычные девушки в ее возрасте, она учится в лицее и свободное время проводит с подругами. Во время отдыха на море Изабель теряет невинность, после чего загорается мечтами о более насыщенной жизни в Париже. Зарегистрировавшись на сайте знакомств, героиня начинает встречаться с состоятельными мужчинами в возрасте за деньги. Некоторое время Изабель удается скрывать свою тайное хобби, но все в одночасье меняется, когда один из постоянных клиентов девушки умирает от сердечного приступа прямо в постели.
Четыре времени года в жизни 17-летней французской девушки, как четыре песни...
Изабель, студентка филологического факультета Сорбонны, погружается в бездонный мир любви, в поиски себя. Не столько из-за денег, сколько ради удовольствия, она встречается с немолодыми клиентами в гостиничных номерах. Близкие Изабель не подозревают, чем одержима умная и тонкая девушка. Но однажды умирает один из ее постоянных клиентов…
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