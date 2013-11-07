Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ящик для Роба
A Box for Rob
Ящик для Роба, 2013
2013 / США
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
детектив
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Подозрительная коробка с надписью Для Роба становится причиной множества злоключений главного героя.
Развернуть
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2013
Премьера в России
17 ноября 2013
Премьера в мире
7 ноября 2013
Возраст
12+
Режиссер
Ренцо Васкес
В ролях
Бретт Джентиле
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу