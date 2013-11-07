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Ящик для Роба
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A Box for Rob

Ящик для Роба, 2013

2013 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Подозрительная коробка с надписью Для Роба становится причиной множества злоключений главного героя.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 ноября 2013
Премьера в мире 7 ноября 2013
Возраст 12+
Режиссер
Ренцо Васкес
В ролях
Бретт Джентиле
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ящик для Роба 1 постер
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