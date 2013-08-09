Отзывы о фильме
Главным действующим лицом является модернистский интерьер жилища героев в Кенсингтоне. Доминирующим элементом шумового оформления картины стали звуки жизнедеятельности дома-организма, а изображение предлагает целый набор живописных вариаций на тему вписывания человека в интерьер (отражения-блики в окнах, эротические игры героини на стуле, репетиции перформансов, обыгрывающие параметры мастерской, и тд.)
|9 сентября 2013
|Россия
|16+
|25 апреля 2014
|Великобритания
|11 декабря 2014
|Германия
|9 сентября 2013
|Казахстан
|27 июля 2014
|Новая Зеландия
|20 июня 2014
|США
|9 сентября 2013
|Украина