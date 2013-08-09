Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Выставка
6.5 Рейтинг IMDb: 5.8
Выставка

Exhibition 18+
Главным действующим лицом является модернистский интерьер жилища героев в Кенсингтоне. Доминирующим элементом шумового оформления картины стали звуки жизнедеятельности дома-организма, а изображение предлагает целый набор живописных вариаций на тему вписывания человека в интерьер (отражения-блики в окнах, эротические игры героини на стуле, репетиции перформансов, обыгрывающие параметры мастерской, и тд.)

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 25 апреля 2014
Премьера в мире 9 августа 2013
Дата выхода
9 сентября 2013 Россия 16+
25 апреля 2014 Великобритания
11 декабря 2014 Германия
9 сентября 2013 Казахстан
27 июля 2014 Новая Зеландия
20 июня 2014 США
9 сентября 2013 Украина
Сборы в мире $14 378
Производство Wild Horses Film Company, British Film Institute (BFI), BBC Film
Другие названия
Exhibition, Exibição, London Project, Wystawa, Έκθεση, Выставка, エキシビジョン, 展览会
Режиссер
Джоанна Хогг
В ролях
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Лайам Гиллик
Вив Альбертин
Гарри Кершоу
Мэри Роско
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
