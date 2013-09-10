Малавита, 2013

В романе, по которому снят фильм, “Малавита” — это имя семейной собаки. Оно переводится с итальянского как “преступная жизнь”.

В фильме есть сцена, в которой Джованни рассказывает в киноклубе о съемках фильма “Славные парни”. Роберт Де Ниро сыграл в этом фильме роль гангстера. Режиссером фильма “Славные парни” был один из продюсеров “Малавиты” Мартин Скорсезе.

После избиения водопроводчика бейсбольной битой, персонаж Роберта Де Ниро цитирует строчку Аль Капоне: «Вы можете добиться большего с добрым словом и пистолетом, чем просто с добрым словом». Эту же фразу Де Ниро произносит в роли Аль Капоне в фильме «Неприкасаемые», в котором также есть сцена избиения подчиненного бейсбольной битой.

Когда дону Лучезе в тюрьме приносят ведерко со льдом, он читает газету «La Repubblica». В правом верхнем углу страницы видно изображение главного героя другого фильма Люка Бессона «Леон», а рядом с нем можно обнаружить рекламу еще одного его фильма «Никита».

Первый фильм, в котором Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс появились вместе.

Фред Блейк говорит, что ему нужен психиатр. Это намек на роли Де Ниро в фильмах «Анализируй это» и «Анализируй то».

Двое из актерского состава “Малавиты” исполняли роли злодеев в фильмах о Бэтмене: Томми Ли Джонс играл Двуликого, а Мишель Пфайффер — Женщину-кошку.

В английской версии фильм называется “Семья”. В ходе производства фильм сменил несколько названий: “Блейки”, “Плохие парни” (“Badfellas”, как отсылка к фильму “Goodfellas” — “Славые парни”) и “Малавита” (под этим названием фильм вышел в прокат в нескольких странах).

Когда актер Джон Д'Лео впервые встретил Дианну Агрон на съемочной площадке, он спросил, не гримерша ли она. Агрон в ответ расхохоталась и сказала: «Я твоя сестра!».

У книги, по которой снят этот фильм, есть продолжение, «Снова Малавита», опубликованное в 2008 году.

Во время съемок сцены, где Бэлль избивает парней теннисной ракеткой, ракетка сломалась. Съемку пришлось приостановить, поскольку это вызвало сильный смех у актрисы и всей съемочной группы.

В фильме необычно использованы английские субтитры во время диалога на французском. Вместо традиционного отображения в нижней части экрана текст появляется рядом с динамиком или над ним.

“Малавита” — первый совместный фильм Роберта Де Ниро с Джо Перрино за 17 лет. В последний раз они оба снимались в картине “Спящие”.

Первый фильм Люка Бессона с 1994 года, снятый с анаморфными линзами. Все более поздние его картины были сняты со сферическими линзами в системе “Super 35”.