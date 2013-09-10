Малавита, 2013

В небольшой французский городок переезжает американская семья: писатель Фред Блейк, его жена Мэгги, двое детей и собака. Ничего необычного, только с их приездом спокойная жизнь в городе моментально заканчивается. Дети наводят шороху в общении с ровесниками, Мэгги шокирует своей исповедью местного священника, а Фред на очень доступном языке объясняет тамошнему водопроводчику, как нужно работать. Эти приезжие явно не те, за кого себя выдают. И недаром вокруг их дома постоянно бродят подозрительные люди в костюмах.
Дело в том, что Фреда Блейка на самом деле зовут Джованни Манзони, и он не писатель, а бывший мафиозо, сдавший своих подельников властям США и сбежавший от возмездия по программе защиты свидетелей. У семьи надежное прикрытие, но даже всесильное ФБР не может гарантировать стопроцентной защиты. Один неосторожный шаг, несколько несчастливых случайностей — и о местонахождении семейства становится известно мафии. В городок мчатся жаждущие мести головорезы “Коза Ностры” и все недавние неприятности покажутся обитателям городка цветочками...
В романе, по которому снят фильм, “Малавита” — это имя семейной собаки. Оно переводится с итальянского как “преступная жизнь”.
В фильме есть сцена, в которой Джованни рассказывает в киноклубе о съемках фильма “Славные парни”. Роберт Де Ниро сыграл в этом фильме роль гангстера. Режиссером фильма “Славные парни” был один из продюсеров “Малавиты” Мартин Скорсезе.
После избиения водопроводчика бейсбольной битой, персонаж Роберта Де Ниро цитирует строчку Аль Капоне: «Вы можете добиться большего с добрым словом и пистолетом, чем просто с добрым словом». Эту же фразу Де Ниро произносит в роли Аль Капоне в фильме «Неприкасаемые», в котором также есть сцена избиения подчиненного бейсбольной битой.
Когда дону Лучезе в тюрьме приносят ведерко со льдом, он читает газету «La Repubblica». В правом верхнем углу страницы видно изображение главного героя другого фильма Люка Бессона «Леон», а рядом с нем можно обнаружить рекламу еще одного его фильма «Никита».
Первый фильм, в котором Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс появились вместе.
Фред Блейк говорит, что ему нужен психиатр. Это намек на роли Де Ниро в фильмах «Анализируй это» и «Анализируй то».
Двое из актерского состава “Малавиты” исполняли роли злодеев в фильмах о Бэтмене: Томми Ли Джонс играл Двуликого, а Мишель Пфайффер — Женщину-кошку.
В английской версии фильм называется “Семья”. В ходе производства фильм сменил несколько названий: “Блейки”, “Плохие парни” (“Badfellas”, как отсылка к фильму “Goodfellas” — “Славые парни”) и “Малавита” (под этим названием фильм вышел в прокат в нескольких странах).
Когда актер Джон Д'Лео впервые встретил Дианну Агрон на съемочной площадке, он спросил, не гримерша ли она. Агрон в ответ расхохоталась и сказала: «Я твоя сестра!».
У книги, по которой снят этот фильм, есть продолжение, «Снова Малавита», опубликованное в 2008 году.
Во время съемок сцены, где Бэлль избивает парней теннисной ракеткой, ракетка сломалась. Съемку пришлось приостановить, поскольку это вызвало сильный смех у актрисы и всей съемочной группы.
В фильме необычно использованы английские субтитры во время диалога на французском. Вместо традиционного отображения в нижней части экрана текст появляется рядом с динамиком или над ним.
“Малавита” — первый совместный фильм Роберта Де Ниро с Джо Перрино за 17 лет. В последний раз они оба снимались в картине “Спящие”.
Первый фильм Люка Бессона с 1994 года, снятый с анаморфными линзами. Все более поздние его картины были сняты со сферическими линзами в системе “Super 35”.
Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, которые заявляются среди ночи... Так, однажды на тихой улочке провинциального французского городка поселился писатель по фамилии Блейк, со своим семейством и собакой Малавитой. На этом многовековое спокойствие города закончилось. Почему сгорел местный супермаркет? Чем рискует медлительный водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у милого парня в бежевых бриджах? Кто бы мог представить, что на самом деле мистер Блейк -- бывший глава мафии, которого власти прячут здесь от преследования. И вот в городок приезжают люди «Коза Ностры»...