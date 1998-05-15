Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страх и ненависть в Лас-Вегасе Страх и ненависть в Лас-Вегасе
Киноафиша Фильмы Страх и ненависть в Лас-Вегасе
Fear and Loathing in Las Vegas

Страх и ненависть в Лас-Вегасе, 1998

1998 / США
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм снят по одноименному роману журналиста Хантера Томпсона, опубликованному в журнале "Роллинг Стоун". Как средство ухода от реальности Томпсон выбрал наркотики. А то, что происходит сним - его в фильме исполнил Джонни Депп - и с его другом адвокатом и тоже наркоманом - роль Бенисио Дель Торо - пересказать практически невозможно. Это надо видеть. Журнал "Premiere" отозвался о картине как о самом психоделическом и безумном роуд-муви вистории мирового кино. В 1998 году на Каннском кинофестивале фильм выдвигался в номинации "Золотая пальмовая ветвь".

7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 2 мая 2013
Премьера онлайн 16 февраля 2022
Премьера в мире 15 мая 1998
Возраст 18+
Режиссер
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Гэри Бьюзи
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Помутнение
Помутнение (2006)
7.3809524
Фильм находится в подборках
Фильмы про журналистов Фильмы про журналистов
Фильмы с Джонни Деппом Фильмы с Джонни Деппом
Постер фильма Страх и ненависть в Лас-Вегасе 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Страх и ненависть в Лас-Вегасе смотреть онлайн

Страх и ненависть в Лас-Вегасе
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 19:15
Потрясающая драма про двух людей, который затерялись в наркотическом трипе. Атмосфера фильма передана просто идеальна, а актёрская игра заставляет просто наслаждаться персонажами!
Отзывы Написать
25 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Страх и ненависть в Лас-Вегасе
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов 24 июня в прокат вышла авантюристская приключенческая комедия с Сергеем Безруковым «Бендер: Начало». Накануне премьеры один из главных актеров фильма Никита Кологривый («Зоя», «Девятаев») специально для «Киноафиши» рассказал о своих кинопредпочтениях.
Написать
25 июня 2021 17:59
Выбор Павла Деревянко: топ-5 кинопредпочтений звезды Павел рассказал «Киноафише» о любимых фильмах, актёрах и режиссёрах накануне премьеры нового сезона хита СТС «Дылды», в котором Деревянко играет роль дерзкого волейбольного тренера.
Написать
26 февраля 2021 17:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши