Страх и ненависть в Лас-Вегасе, 1998

Фильм снят по одноименному роману журналиста Хантера Томпсона, опубликованному в журнале "Роллинг Стоун". Как средство ухода от реальности Томпсон выбрал наркотики. А то, что происходит сним - его в фильме исполнил Джонни Депп - и с его другом адвокатом и тоже наркоманом - роль Бенисио Дель Торо - пересказать практически невозможно. Это надо видеть. Журнал "Premiere" отозвался о картине как о самом психоделическом и безумном роуд-муви вистории мирового кино. В 1998 году на Каннском кинофестивале фильм выдвигался в номинации "Золотая пальмовая ветвь".