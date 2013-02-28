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Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
Киноафиша Фильмы Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
The Last Exorcism Part II

Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие, 2013

2013 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пока Нелл Свитцер пытается по кусочкам собрать для себя новую жизнь после событий, показанных в первом фильме, злая сила, которой некогда была одержима девушка, возвращается с еще более ужасными планами на душу героини.

  • Рабочее название фильма – “Начало конца: Последнее изгнание дьявола 2”.
  • Снявшиеся в картине Эрика Мишель, Эшлинн Росс, Реден Грир, Джадд Лорман и Дэйн Роудс также появились в сериале-антологии “Американская история ужасов” Райана Мерфи.
  • Исполнительница главной роли Эшли Белл обладает невероятно гибкими суставами. Узнав об этом, режиссер Эд Гасс-Доннели переписал одну из сцен так, чтобы актриса могла продемонстрировать свои способности.
  • Когда Нелл убирает гостиничные номера, на стене можно увидеть изображение совы с длинными ногами. Это изображение демона по имени Столас из французского текста о демонологии “Dictionnaire Infernal” XIX века.
  • Эшли Белл и Луи Хертум – единственные актеры, которые вернулись к своим ролям из первого фильма.
  • Съемки  картины прошли в Новом Орлеане, а также в сельской местности штата Луизиана, США, в том числе в настоящем фермерском доме, пришедшем в запустение после урагана Катрина.
  • При подготовке к съемкам актерам пришлось посмотреть документальные съемки обрядов экзорцизма.

Нелл находят в лесу — грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного ритуала. Вся ее семья погибла и девушку отправляют в Новый Орлен — приют для девочек. Там она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь вроде бы налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь объявляется и овладевает Нелл. Теперь он хочет от нее нечто большее…

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 28 февраля 2013
Премьера в мире 28 февраля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Эд Гасс-Доннели
Эд Гасс-Доннели
В ролях
Эшли Белл
Эшли Белл
Эндрю Сенсениг
Спенсер Трит Кларк
Спенсер Трит Кларк
Джудд Лорманд
Мьюз Уотсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие 3 постера
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Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие смотреть онлайн

Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Первая часть этой истории мне в принципе понравилась. Девица уж больно хорошо, на мой вкус, играла свою роль). Только вот последние минуты фильма,… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Первая часть этого фильма осталась где-то в стороне,но а это продолжение-неплохое само по себе.

Добротный,классический ужастик без особых изысков.



6/10
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