Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие, 2013

Нелл находят в лесу — грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного ритуала. Вся ее семья погибла и девушку отправляют в Новый Орлен — приют для девочек. Там она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь вроде бы налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь объявляется и овладевает Нелл. Теперь он хочет от нее нечто большее…