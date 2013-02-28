Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие, 2013

Пока Нелл Свитцер пытается по кусочкам собрать для себя новую жизнь после событий, показанных в первом фильме, злая сила, которой некогда была одержима девушка, возвращается с еще более ужасными планами на душу героини.
Нелл находят в лесу — грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного ритуала. Вся ее семья погибла и девушку отправляют в Новый Орлен — приют для девочек. Там она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь вроде бы налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь объявляется и овладевает Нелл. Теперь он хочет от нее нечто большее…
Добротный,классический ужастик без особых изысков.
6/10