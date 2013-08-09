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Джастин и рыцари доблести Джастин и рыцари доблести
Киноафиша Фильмы Джастин и рыцари доблести
Justin y la espada del valor

Джастин и рыцари доблести, 2013

2013 / Испания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джастин живет в королевстве, где правят бюрократы, а рыцари изгнаны. Его мечта – стать одним из рыцарей доблести, как его дед, но его отец Реджинальд , главный советник королевы, хочет, чтобы его сын пошел по его стопам и стал юристом. После вдохновляющего визита к своей любимой бабушке и прощания со своей дамой Ларой Джастин уходит из дома и отправляется на поиски рыцарей. По пути он встречает новую любовь и новых друзей, которые обучают его на древних путях рыцарей. Сможет ли юноша овладеть рыцарской доблестью и исполнить свою мечту? 

  • Персонаж Сота вдохновлен одной картой из испанской колоды, эквивалентной валету в международной колоде. Кроме того, имя главного злодея, Гераклиона, совпадает с именем самого известного издателя карточных колод в Испании, Ираклио Фурнье.
  • Музыку к фильму написал Илан Эшкери. Саундтрек также содержит треки "Кунг-фу" в исполнении Эша, "Be Myself" Эйдена Гримшоу, "It's a Party" за авторством The Subways и "Heroes" в исполнении Ребекки Фергюсон и Столичного оркестра.
  • 21 сентября 2012 года было объявлено, что Мануэль Сицилия снимет фильма по сценарию Мэттью Джейкобса. Производство, разработка и съемки начались 28 августа 2013 года. Изначально фильм должен был называться «Голеор: Весы и меч».

Действие мультфильма разворачивается в магическом мире, о котором мечтает каждый ребёнок. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути появляется много препятствий бюрократического характера. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы сын стал придворным служащим. Тогда мальчик, обуреваемый желанием стать настоящим доблестным Рыцарем, сбегает из дома в поисках приключений. По дороге он знакомится с прекрасной девушкой — Талией, вдохновляющей его на новые подвиги, и встречает мудрых рыцарей-наставников, которые обучают его рыцарскому мастерству. Но хватит ли Джастину полученных знаний для того, чтобы справиться с угрозой, которая нависла над его Королевством? Сумеет ли мальчик преодолеть все препятствия и достичь своей мечты?

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 октября 2013
Премьера в мире 9 августа 2013
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Мануэль Сицилья
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Марк Стронг
Марк Стронг
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Бэрри Хамфриз
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Джастин и рыцари доблести 5 постеров
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Джастин и рыцари доблести
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