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Prisoners

Пленницы, 2013

2013 / США
7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В счастливой совместной жизни семьи Довер происходит трагедия — без вести пропадает их шестилетняя дочь. Родители обращаются в полицию, но единственного подозреваемого — странного парня по имени Алекс — отпускает возглавивший это дело детектив Локи, не сумевший найти доказательств его вины. Обезумевший от горя отец пропавшей девочки Келлер Довер решает взять правосудие в свои руки. 

  • Татуировки, масонское кольцо и лицевые тики детектива Локи — все это воплощение идей актера Джейка Джилленхола. 
  • Дени Вильнев и Джейк Джилленхол так сработались во время съемок фильма “Враг”, что Вильнев взял актера на роль детектива Локи без проб. 
  • На роль детектива Локи пробовался Райан Гослинг. Они с Джейком Джилленхолом в шутку называют друг друга профессиональными соперниками, поскольку они часто проходят пробы на одни и те же роли. Позднее Вильнев и Гослинг поработают вместе на картине “Бегущий по лезвию 2049”.
  • Продолжительность первой версия монтажа фильма составила три часа. 
  • В 2009 году сценарий фильма попал в “Черный список” — перечень лучших нереализованных сценариев года. 
  • Тетю Алекса Джонса зовут Холли Джонс, так же, как звали десятилетнюю девочку, которую похитили и убили в Торонто в 2003 году. 
     

Келлер Довер сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя: его шестилетняя дочь пропала вместе с подругой. Время бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает своего предела. Единственная зацепка — обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локки, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса, но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки. Но как далеко готов зайти Келлер в поисках девочек?

7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 октября 2013
Премьера в мире 6 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Дени Вильнев
Дени Вильнев
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Хью Джекман
Хью Джекман
Пол Дано
Пол Дано
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Мария Белло
Мария Белло
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пленницы 7 постеров
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Пленницы

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«Пленницы» (или, вернее, «Пленники», поскольку речь идет не только о двух девочках, но о гораздо большем количестве детей обоего пола) – штатовский дебют канадца Дени Вильнёва – вольно или невольно оказались звеном новейшей традиции американского религиозно-метафизического триллера, трактующей связь человека с Богом как основанную на кровавом акте жертвоприношения. Речь, прежде всего, о «Пороке» Билла Пэкстона (Frailty, 2001) и «Слове…
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Олег Саморуков 11 ноября 2018, 01:31
очень интересный фильм с участием известных актеров. Весь фильм держит в напряжении, Каких уродов на земле не бывает не дружащих с головой, а из за… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Был скепсис по поводу фильма и Джекмана тоже.
Начало...представьте: стволы деревьев, долго, за кадром звучит "Отче наш" (да, да), и тут… Читать дальше…
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