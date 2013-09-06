Пленницы, 2013

Келлер Довер сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя: его шестилетняя дочь пропала вместе с подругой. Время бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает своего предела. Единственная зацепка — обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локки, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса, но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки. Но как далеко готов зайти Келлер в поисках девочек?