Пленницы, 2013

В счастливой совместной жизни семьи Довер происходит трагедия — без вести пропадает их шестилетняя дочь. Родители обращаются в полицию, но единственного подозреваемого — странного парня по имени Алекс — отпускает возглавивший это дело детектив Локи, не сумевший найти доказательств его вины. Обезумевший от горя отец пропавшей девочки Келлер Довер решает взять правосудие в свои руки.
Келлер Довер сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя: его шестилетняя дочь пропала вместе с подругой. Время бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает своего предела. Единственная зацепка — обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локки, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса, но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки. Но как далеко готов зайти Келлер в поисках девочек?
Начало...представьте: стволы деревьев, долго, за кадром звучит "Отче наш" (да, да), и тут… Читать дальше…