Кэйтана Старкс — бывший тренер женской команды по плаванью в Государственном Университете Теннесси, которая стала первой в истории женщиной-тренером мужской команды по гольфу. Взявшись за дело с энергией и энтузиазмом, она собрала группу непокорных подростков со всего мира и провела на чемпионат по гольфу PGA National Collegiate Minority Championship.

Ставя перед собой задачу собрать первую университетскую команду по гольфу, и найдя только одного подходящего афро-американского гольфиста по имени Крейг, талантливого, но неуверенного в себе бывшего кадди, Кэйтана Старкс, преодолевая огромное сопротивление, выходит за рамки исторически сложившегося в университете темнокожего окружения и открывает других игроков из незащищенных слоев общества.