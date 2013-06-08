Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма По кочкам
Постер фильма По кочкам
Постер фильма По кочкам
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы По кочкам

По кочкам

From the Rough 18+
Напомним о выходе в прокат

Факты

О фильме

Сюжет картины основан на реальных событиях.

Кэйтана Старкс — бывший тренер женской команды по плаванью в Государственном Университете Теннесси, которая стала первой в истории женщиной-тренером мужской команды по гольфу. Взявшись за дело с энергией и энтузиазмом, она собрала группу непокорных подростков со всего мира и провела на чемпионат по гольфу PGA National Collegiate Minority Championship.

Ставя перед собой задачу собрать первую университетскую команду по гольфу, и найдя только одного подходящего афро-американского гольфиста по имени Крейг, талантливого, но неуверенного в себе бывшего кадди, Кэйтана Старкс, преодолевая огромное сопротивление, выходит за рамки исторически сложившегося в университете темнокожего окружения и открывает других игроков из незащищенных слоев общества.

По кочкам - трейлер
По кочкам  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 8 июня 2013
Дата выхода
8 июня 2013 Россия 12+
8 июня 2013 Казахстан
8 июня 2013 США
8 июня 2013 Украина
MPAA PG
Бюджет $6 500 000
Производство From The Rough Productions, Royal Street Productions, Blue Eyes Entertainment
Другие названия
From the Rough, Des del Rough, Un'allenatrice speciale, Wbrew wszystkiemu, По кочкам
Режиссер
Пьер Бэгли
В ролях
Том Фелтон
Том Фелтон
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Джастин Чон
Джастин Чон
Летойа Лакетт
Генри Симмонс
Генри Симмонс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на По кочкам
Джордж Форман: Несокрушимый 6.8
Джордж Форман: Несокрушимый (2023)
Хороший человек 7.3
Хороший человек (2023)
Беглец 6.6
Беглец (2023)
Офелия 6.6
Офелия (2018)
Стрэттон: Первое задание 4.8
Стрэттон: Первое задание (2016)
Против солнца 6.8
Против солнца (2015)
Воскрешение 5.5
Воскрешение (2013)
Единожды падший 4.8
Единожды падший (2010)
Каратэ-пацан 7.2
Каратэ-пацан (2010)
Голубой Байу 6.7
Голубой Байу (2021)
Вскармливание 6.1
Вскармливание (2017)
Скрытые фигуры 7.6
Скрытые фигуры (2017)
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
По кочкам - трейлер
По кочкам Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше