Каньоны, 2013

Главная героиня Тара живет со своим парнем Кристианом, который использует деньги своей семьи для производства фильмов. Он собирается начать съемки малобюджетного слэшера в Нью-Мексико с Райаном, красивым парнем его помощницы Джины, в главной роли. Он еще не знает, что несколько лет назад у Тары был роман с Райаном, но и сам Кристиан завязывает отношения с хорошенькой Синтией, инструктором по йоге, которая раньше брала уроки актерского мастерства с Райаном. Герои сплетаются в клубке измен, и вскоре взаимная ложь приводит к страшной трагедии…