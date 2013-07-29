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The Canyons

Каньоны, 2013

2013 / США
3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня Тара живет со своим парнем Кристианом, который использует деньги своей семьи для производства фильмов. Он собирается начать съемки малобюджетного слэшера в Нью-Мексико с Райаном, красивым парнем его помощницы Джины, в главной роли. Он еще не знает, что несколько лет назад у Тары был роман с Райаном, но и сам Кристиан завязывает отношения с хорошенькой Синтией, инструктором по йоге, которая раньше брала уроки актерского мастерства с Райаном. Герои сплетаются в клубке измен, и вскоре взаимная ложь приводит к страшной трагедии… 

  • Французская актриса Лесли Коттеранд постоянно дежурила на протяжении всей съемок, чтобы в любой момент заменить Линдси Лохан: актриса была известна своим дурным характером, и Коттеранд, по сути, заплатили за то, чтобы она была дублером Лохан на случай, если она уйдет со съемочной площадки и не вернется. 
  • Жена режиссера фильма Пола Шредера, актриса Мэри Бет Херт, даже не дочитала сценарий, отвергнув его как порнографию после первых 50 страниц текста. 
  • Пол Шредер снимал все эротические сцены фильма, будучи обнаженным, чтобы успокоить упорную Линдси Лохан, которая отказывалась снимать одежду. По словам Лохан, она не просила Шредера раздеваться, это была полностью его идея. 

История двух влюбленных в «городе греха», Лос-Анджелесе. Они молоды, жаждут славы и денег, одержимы страстью. По законам жанра, где-то рядом, естественно, оказывается смерть, и цепочка кровавых событий, что приводит к неожиданным последствиям.

3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 28 ноября 2013
Премьера в мире 29 июля 2013
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Пол Шредер
Пол Шредер
В ролях
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
Нолан Джерард Фанк
Нолан Джерард Фанк
Джеймс Дин
Джеймс Дин
Аманда Брукс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Каньоны 6 постеров
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Каньоны
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
На удивление приятное кино. Неожиданно. Тем более Брету Эллису обычно не везет с экранизациями. Тут чувствуется желание Лохан запрыгнуть в последний… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
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