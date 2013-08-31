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Постер фильма Шаги в ночи
6.3
Шаги в ночи - Международный трейлер
Киноафиша Фильмы Шаги в ночи
6.3

Шаги в ночи

, 2013
Night Moves
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Шаги в ночи
6.3
Шаги в ночи - Международный трейлер
Шаги в ночи  Международный трейлер

О фильме

Фильм расскажет о троих защитниках окружающей среды, которые медленно, но верно, будучи подстегиваемыми жестокостью к ним полиции, приходят к намерению взорвать дамбу.

В ролях

Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Dena
Алиа Шокат
Алиа Шокат
Surprise
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Josh
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Harmon
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Feed Factory Clerk
Лью Темпл
Лью Темпл
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Anne
Логан Миллер
Логан Миллер
Dylan
Клара Мамет
Кай Леннокс
Sean
Traber Charles Burns
Felix
Autumn Nidalmia
Mable
Режиссер Келли Райхардт
Сценарист Джон Рэймонд, Келли Райхардт
Композитор Джефф Грэйс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 29 августа 2014
Премьера в мире 31 августа 2013
Дата выхода
31 августа 2013 Россия 16+
5 июня 2014 Австралия
1 января 2015 Бразилия
29 августа 2014 Великобритания
14 августа 2014 Германия
11 сентября 2014 Дания
31 августа 2013 Казахстан
8 августа 2014 Канада
5 июня 2014 Нидерланды
10 июля 2014 Португалия
20 мая 2014 США
31 августа 2013 Украина
23 апреля 2014 Франция
17 октября 2014 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $885 290
Производство Maybach Film Productions, RT Features, Film Science
Другие названия
Night Moves, Gece Planı, Manevre nocturne, Movimentos Noturnos, Nocna kretanja, Radicales, Sans retour, Sötét húzások, Κινήσεις στο σκοτάδι, Ночные движения, Среднощни ходове, ナイト・スリーパーズ　ダム爆破計画

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb

Трейлеры фильма

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Шаги в ночи - Международный трейлер
Шаги в ночи Международный трейлер
Шаги в ночи - Трейлер
Шаги в ночи Трейлер
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саундтрек фильма Шаги в ночи

Цитаты

Josh Да, это должно быть серьёзно. Если люди вообще начнут думать... Убивать всю семгу только чтобы слушать свой чёртов iPod каждую секунду жизни. И именно это и случится. Люди начнут думать. Они просто обязаны.

Отзывы о фильме

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