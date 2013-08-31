Фильм расскажет о троих защитниках окружающей среды, которые медленно, но верно, будучи подстегиваемыми жестокостью к ним полиции, приходят к намерению взорвать дамбу.
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