Комплекс полноценности, 2012

Недобросовестная фирма по ошибке сдала одну квартиру двум разным людям. Он и Она. Женщина и мужчина. Жанна и Андрей. При этом ни один, ни другой не намерен покидать жилплощадь добровольно.

Он – разведённый профессор, неудачник с горой комплексов. Она – красивая, яркая, эффектная девушка, знающая себе цену. Фирма обязуется исправить ситуацию и срочно найти одному из них «подходящий вариант». Но новые квартиросъёмщики начинают упираться, раскладывая свои вещи и обживая своё новое жилище. Для каждого из них это уже вопрос принципа. Между ними вспыхивает война...