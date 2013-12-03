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Комплекс полноценности, 2012

2012 / Россия
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О фильме

Недобросовестная фирма по ошибке сдала одну квартиру двум разным людям. Он и Она. Женщина и мужчина. Жанна и Андрей. При этом ни один, ни другой не намерен покидать жилплощадь добровольно.

Он – разведённый профессор, неудачник с горой комплексов. Она – красивая, яркая, эффектная девушка, знающая себе цену. Фирма обязуется исправить ситуацию и срочно найти одному из них «подходящий вариант». Но новые квартиросъёмщики начинают упираться, раскладывая свои вещи и обживая своё новое жилище. Для каждого из них это уже вопрос принципа. Между ними вспыхивает война...

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 3 декабря 2013
Премьера в мире 3 декабря 2013
Возраст 18+
Режиссер
Сергей Черных
В ролях
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Елена Корикова
Елена Корикова
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Комплекс полноценности 1 постер
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