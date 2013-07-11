Мерзлая земля, 2013

Фильм основан на реальных событиях, происходивших на АляскеДействие фильма разворачивается на Аляске. Полицейский Джек Холкомб считает, что Роберт Хансен – серийный убийца, который похищает молодых девушек, подвергает их пыткам и сексуальному насилию, а затем убивает. Но у Холкомба недостаточно доказательств, чтобы получить ордер на обыск помещения Хансена, примерного семьянина и уважаемого члена общества. За помощью мужчина обращается к Синди Полсен, выжившей жертве маньяка, пристрастившейся после случившегося к наркотикам.
в 80-х годах.
Все были уверены, что Роберт Хансен – приличный семьянин, владелец пекарни и славный охотник. Никто не подозревал, что на самом деле он – безжалостный маньяк, который похитил и убил более двадцати женщин. И только 17-летней Синди Полсон удалось сбежать от убийцы. Она наводит на след маньяка полицейского, который начинает опасное расследование. Ему никто не верит: Хансен – слишком приличный человек для такого обвинения... Но упорный коп знает свое дело и должен дойти до конца...