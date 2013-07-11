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Мерзлая земля Мерзлая земля
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The Frozen Ground

Мерзлая земля, 2013

2013 / США
7.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм основан на реальных событиях, происходивших на АляскеДействие фильма разворачивается на Аляске. Полицейский Джек Холкомб считает, что Роберт Хансен – серийный убийца, который похищает молодых девушек, подвергает их пыткам и сексуальному насилию, а затем убивает. Но у Холкомба недостаточно доказательств, чтобы получить ордер на обыск помещения Хансена, примерного семьянина и уважаемого члена общества. За помощью мужчина обращается к Синди Полсен, выжившей жертве маньяка, пристрастившейся после случившегося к наркотикам.
в 80-х годах.

  • Биография Роберта Хансена достаточно правдиво изображена в картине, однако Джек Хэлкомб в исполнении Николаса Кейджа – собирательный персонаж, хотя его прототипом считается бывший полицейский детектив штата Аляска Гленн Флот.
  • По настоянию режиссера Скотта Уокера съемки были отложены на пять месяцев, чтобы начать их в преддверии осени и закончить уже в разгар зимы.
  • В сцене в стрип-клубе играет композиция “Heavy Metal Shuffle” панк-группы Reagan Youth. Девушка вокалиста коллектива Дэйва Рубинштейна была проституткой, погибшей от рук серийного убийцы Джоэла Рифкина.
  • Когда Хэлкомб просматривает дела, связанные с пропавшими девушками, среди файлов можно заметить фотографии реальных жертв Роберта Хансена.
  • В этом фильме Николас Кейдж играет сотрудника правоохранительных органов, а Джон Кьюсак – осужденного. В картине “Воздушная тюрьма” (1997) с участием тех же Кейджа и Кьюсака все было наоборот.

Все были уверены, что Роберт Хансен – приличный семьянин, владелец пекарни и славный охотник. Никто не подозревал, что на самом деле он – безжалостный маньяк, который похитил и убил более двадцати женщин. И только 17-летней Синди Полсон удалось сбежать от убийцы. Она наводит на след маньяка полицейского, который начинает опасное расследование. Ему никто не верит: Хансен – слишком приличный человек для такого обвинения... Но упорный коп знает свое дело и должен дойти до конца...

7.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 июля 2013
Премьера онлайн 15 февраля 2014
Премьера в мире 11 июля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Скотт Уолкер
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Фифти Сент
Фифти Сент
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Дин Норрис
Дин Норрис
Все актеры и съемочная группа
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Мерзлая земля
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Напоминает фильм Бессонница (Insomnia) с Аль Пачино. Аляска, криминал, беспросветная тоска. Наверное жить там действительно угрюмо. Вот побывать -… Читать дальше…
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
В мираже очень удобные кресла, засыпал два раза во время сеанса. Такой мутной нудятины давно не приходилось видеть. Никакого напряжения, нагнетания… Читать дальше…
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