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Группа 7 Группа 7
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Grupo 7

Группа 7, 2012

2012 / Испания
4.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Конец 1980-х, Испания. Севилья готовится показать себя в наилучшем виде в рамках всемирной выставки Expo 1992. В связи с этим масштабным событиям группе 7 – специальному отряду севильской полиции – поручают зачистить город от “нежелательных” элементов. И в то время как на одной стороне реки возводятся выставочные павильоны, на другой – полицейские занимаются “уборкой”. Только вот эта явно похвальная миссия омрачается многочисленными жалобами на незаконные методы, используемые некоторыми агентами.

  • Картина вызвала широкий общественный резонанс в Испании и получила 16 номинаций на национальную испанскую кинопремию “Гойя”.
  • По словам сценариста фильма Рафаэля Кобоса, сюжет фильма не основан на реальных событиях, а скорее навеян ими – в частности, кратким изложением судебного дела о коррупции в Национальной полиции Севильи. Тем не менее в ряде персонажей можно усмотреть характерные черты их прототипов. Так, например, образы Анхеля и Рафаэля явно схожи с реальными членами полицейской группы 10 Доминго Дельгадо и Хосе Роблесом, а персонаж Марисы Моралес из издания “Diario del Sur” явно отсылает к журналистке Розе Марии Лопес из Diario 16 de Andalucía. Сама Лопес не отрицала связи с сюжетом, но заявила, что преследование, которому она подверглась в реальности, было гораздо более серьезным, чем оно показано в фильме.
  • При подготовке к производству режиссер Альберто Родригес и его команда не ограничились архивными подшивками газет: кинематографисты также брали многочисленные интервью у прокуроров, адвокатов, журналистов и полицейских, работавших в 1980-е.

1987 год, Севилья. Группа 7 специальный отряд полиции с особо важным заданием: очистить город от проституции и наркотрафика, положив конец разъедающей все силе, которая захватила улицы. Во главе отряда стоят Анхель, молодой офицер, стремящийся стать детективом, и Рафаэль, жестокий и надменный, но очень эффективный опытный коп.

Основной метод действия группы 7 — в борьбе с преступностью самим обходить закон с помощью насилия, угроз, полуправды и лжи. Для них все средства хороши.

По мере того как они продвигаются в своей миссии вперед, два офицера становятся на разные пути. Анхель оказывается увлеченным своими амбициями, а Рафаэль неожиданно для самого себя привязывается и влюбляется в молодую красавицу Лючию, которую перед этим подбирает на улице.

4.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 7 февраля 2013
Премьера в мире 3 апреля 2012
Возраст 18+
Прокатчик Другое кино
Бюджет €3 500 000
Режиссер
Альберто Родригес
Альберто Родригес
В ролях
Антонио де ла Торре
Марио Касас
Марио Касас
Хоакин Нуньес
Хосе Мануэль Пога
Инма Куэста
Инма Куэста
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Группа 7 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Макусим 28 октября 2015, 00:48
Фильм на любителя. Мрачноват, но более менее реалистичен.
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саундтрек фильма Группа 7
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трейлер с закадровым переводом 2
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тв ролик 2
Тв ролик 2
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