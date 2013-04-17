Легенда №17, 2012

Фильм рассказывает о жизни звезды советского хоккея – Валерия Харламова. Основа сюжета – подготовка к знаменитому матчу «СССР – Канада», который прошел в 1972 году и перевернул всемирное представление о хоккее. Североамериканские эксперты были поражены мастерством советских игроков, но больше всего всех удивила игра Харламова. Валерий прославился на весь мир после этого матча, и его до сих пор называют гением. Легендарная игра была не просто состязанием, а сражением за честь своей страны, в котором Валерий Борисович с блеском одержал верх.