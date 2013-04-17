Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда №17 Легенда №17
Киноафиша Фильмы Легенда №17

Легенда №17, 2012

2012 / Россия
8.3 Оцените
240 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о жизни звезды советского хоккея – Валерия Харламова. Основа сюжета – подготовка к знаменитому матчу «СССР – Канада», который прошел в 1972 году и перевернул всемирное представление о хоккее. Североамериканские эксперты были поражены мастерством советских игроков, но больше всего всех удивила игра Харламова. Валерий прославился на весь мир после этого матча, и его до сих пор называют гением. Легендарная игра была не просто состязанием, а сражением за честь своей страны, в котором Валерий Борисович с блеском одержал верх.

  • Съемочный период длился 74 дня.
  • Когда фильм был только на стадии подготовки к съемкам, на экраны выпустили художественную картину Юрия Королева «Валерий Харламов. Дополнительное время», но сын хоккеиста, Александр, резко раскритиковал его.
  • Некоторые реально существующие объекты, которые демонстрировались в фильме, были сняты в других локациях. Например, Ледовый дворец ЦСКА снимался в ЛД «Кристалл» под Москвой.
  • Хоккеист Александр Гусев должен был фигурировать в фильме, но, когда он прочитал изначальную версию сценария, забраковал сюжет и потребовал, чтобы его персонажа удалили.
2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее.

Теперь весь мир знал его просто по номеру «17». Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы мгновенно взлетел на вершину славы. Сбылась его мечта -упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея.
8.3 Оцените
240 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 17 апреля 2013
Премьера в мире 17 апреля 2013
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее (2015)
6.7222223
Чемпионы
Чемпионы (2014)
6.642857
Вышибала
Вышибала (2011)
7.32
Миннесота
Миннесота (2009)
5.4
Удар по воротам
Удар по воротам (1977)
7.285714
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт
Фильмы про Москву Фильмы про Москву
Фильмы про спорт, основанные на реальных событиях Фильмы про спорт, основанные на реальных событиях
Фильмы с Данилой Козловским Фильмы с Данилой Козловским
Постер фильма Легенда №17 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Легенда №17 смотреть онлайн

Легенда №17
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
 
Вышибала
 
Миннесота
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Отличное кино, скажу я вам, товарисчи.И не смотря на то, что, как правило, излишняя реклама российского кино только настораживает (привет… Читать дальше…
um007 2 апреля 2015, 12:51
Знал Валеру Харламова, был на разборе матча у Анатолия Тарасова, дома лежит джемпер Третьяка...Фильм конечно легенда, но сделанная мастерски! Олег… Читать дальше…
Отзывы Написать
240 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стартовали съемки российского исторического фильма «Нюрнберг» во главе с Евгением Мироновым Постановкой занимается создатель «Легенды №17» и «Экипажа».
Написать
12 апреля 2021 13:20
Черновик на снегу. Спортивный байопик о Елене Вяльбе от Николая Хомерики Сырая картина про олимпийскую чемпионку в статусе постпродакшна.
Написать
8 декабря 2020 18:37
«Какой красивый язык»: Netflix запустил русскоязычную версию Насладиться стриминговыми прелестями компании можно за 599 рублей.
Написать
15 октября 2020 09:42
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 1
Трейлер 1
отрывок 2
Отрывок 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши