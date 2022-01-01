Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти, 2009

Прошло 15 лет после загадочной глобальной катастрофы, поставившей человечество на грань выживания. Но оставшихся в живых впереди ждут еще более страшные испытания. Землю атакуют «Ангелы», загадочные гигантские существа, появившиеся неизвестно откуда. Единственное оружие на планете, способное им противостоять — роботы серии «Евангелион», созданные при помощи передовых биотехнологий. Правда, сражаться с помощью этих огромных машин способны только те пилоты, которые могут полностью «синхронизировать» себя с роботом и управлять «Евангелионом» как собственным телом. Эти уникальные бойцы обучаются и живут в секретном подземном городе Токио-3, штаб-квартире организации «NERV», возглавляющей защиту Земли от вторжения. Синдзи, Аска и Рей — пилоты, между которыми складываются крайне непростые отношения. Но именно от них зависит судьба планеты и разгадка тайны зловещих «Ангелов».

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