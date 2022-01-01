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Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти
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Evangelion shin gekijôban: Ha

Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти, 2009

2009 / Япония
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме
Прошло 15 лет после загадочной глобальной катастрофы, поставившей человечество на грань выживания. Но оставшихся в живых впереди ждут еще более страшные испытания. Землю атакуют «Ангелы», загадочные гигантские существа, появившиеся неизвестно откуда. Единственное оружие на планете, способное им противостоять — роботы серии «Евангелион», созданные при помощи передовых биотехнологий. Правда, сражаться с помощью этих огромных машин способны только те пилоты, которые могут полностью «синхронизировать» себя с роботом и управлять «Евангелионом» как собственным телом. Эти уникальные бойцы обучаются и живут в секретном подземном городе Токио-3, штаб-квартире организации «NERV», возглавляющей защиту Земли от вторжения. Синдзи, Аска и Рей — пилоты, между которыми складываются крайне непростые отношения. Но именно от них зависит судьба планеты и разгадка тайны зловещих «Ангелов».
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Режиссер
Масаюки
В ролях
Котоно Мицуиши
Мегуми Огата
Юко Миямура
Коиши Ямадера
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти 2 постера
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