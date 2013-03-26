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Oblivion

Обливион, 2013

2013 / США
8.0 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в далеком будущем. Джек, главный герой картины, занимается починкой дронов, которые защищают лежащую в руинах Землю от остатков инопланетян, солдат давно прошедшего инопланетного вторжения. Во время своего тайного отпуска Джек случайно обнаруживает разбившийся космический корабль, содержимое которого не только ставит под сомнение все, что он раньше знал о войне, но и заставляет героя сомневаться в собственном существовании… 

  • Начальная сцена, когда появляется логотип студии Universal, предлагает зрителю быстрый обзор того, насколько повреждена Земля в фильме. «Тет» находится на орбите, как и орбитальный спасательный модуль «Одиссеи». Океаны отступили, на суше есть кратеры размером с целую страну, нет полярных ледяных шапок, и даже слово Universal выглядит изношенным и поврежденным.
  • Специально для съемок был создан полноразмерный пузырьковый корабль с дверями, которые открывались сами по себе, и Том Круз, лицензированный пилот, внес свой вклад в дизайн элементов управления космическим судном. 
  • Мотоцикл Джека – это Honda CRF450X, выбранный за минималистичный дизайн и способность справляться с трюками. Его топливный бак вмещает менее 1 литра. 

Поверхность земли для жизни более непригодна, люди живут над облаками, но некоторые из них продолжают делать вылазки вниз, где, несмотря на изменившиеся до неузнаваемости ландшафты, все еще можно найти много полезных вещей.

Главный герой — бывший солдат по имени Джек, занимающийся починкой летательных аппаратов, на которых земляне патрулируют земную поверхность. Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в нем — прекрасную женщину. Разбудив спящую красавицу, Джек забирает ее к себе домой — на небо. Выясняется, что она — землянка, вернувшаяся из многолетней экспедиции на Марс. Разговор с ней порождает большое количество вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы.

8.0 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 11 апреля 2013
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 26 марта 2013
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джозеф Косински
Джозеф Косински
В ролях
Том Круз
Том Круз
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Морган Фриман
Морган Фриман
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Зои Белл
Зои Белл
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В чем режиссеру Джозефу Косински решительно невозможно отказать, так это в остроумии. По ходу фильма ему удалось создать столь богатый запас Томов Крузов, мастерски размноженных на своего рода генетическом ксероксе, что хватит еще как минимум на дюжину спасений мира: на зависть Брюсу Уиллису, Арнольду Шварценеггеру и прочим штатным голливудским сверхчеловекам. И даже когда один Том Круз героически совершит геройский подвиг, разнеся, на шахидский манер, какую-нибудь очередную обитель зла, другой…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Что-то у меня ЕА жестко глючит, хотела запостить, а он меня не понял, взял и прекратился. А настроение уже ушло

Ничо так кино. Главным образом,… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/04/2013 - 02:12:40):
Cамса стоит того, надо идти.
Про Тет, глубоко. Я думал, у них просто не хватило уже фантазии, придумать,… Читать дальше…
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