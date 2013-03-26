Обливион, 2013

Поверхность земли для жизни более непригодна, люди живут над облаками, но некоторые из них продолжают делать вылазки вниз, где, несмотря на изменившиеся до неузнаваемости ландшафты, все еще можно найти много полезных вещей.

Главный герой — бывший солдат по имени Джек, занимающийся починкой летательных аппаратов, на которых земляне патрулируют земную поверхность. Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в нем — прекрасную женщину. Разбудив спящую красавицу, Джек забирает ее к себе домой — на небо. Выясняется, что она — землянка, вернувшаяся из многолетней экспедиции на Марс. Разговор с ней порождает большое количество вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы.