Обливион, 2013

Действие фильма происходит в далеком будущем. Джек, главный герой картины, занимается починкой дронов, которые защищают лежащую в руинах Землю от остатков инопланетян, солдат давно прошедшего инопланетного вторжения. Во время своего тайного отпуска Джек случайно обнаруживает разбившийся космический корабль, содержимое которого не только ставит под сомнение все, что он раньше знал о войне, но и заставляет героя сомневаться в собственном существовании…
Поверхность земли для жизни более непригодна, люди живут над облаками, но некоторые из них продолжают делать вылазки вниз, где, несмотря на изменившиеся до неузнаваемости ландшафты, все еще можно найти много полезных вещей.
Главный герой — бывший солдат по имени Джек, занимающийся починкой летательных аппаратов, на которых земляне патрулируют земную поверхность. Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в нем — прекрасную женщину. Разбудив спящую красавицу, Джек забирает ее к себе домой — на небо. Выясняется, что она — землянка, вернувшаяся из многолетней экспедиции на Марс. Разговор с ней порождает большое количество вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы.
Ничо так кино. Главным образом,… Читать дальше…
Cамса стоит того, надо идти.
Про Тет, глубоко. Я думал, у них просто не хватило уже фантазии, придумать,… Читать дальше…