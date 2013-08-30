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Киноафиша Фильмы 12 лет рабства
12 Years a Slave

12 лет рабства, 2013

2013 / США / Великобритания
7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Соломон Нортап – вольнорожденный афроамериканец, гражданин Америки. Он уважаемый, образованный музыкант и фермер, обладающий собственным хозяйством. Но однажды он оказывается в руках южных работорговцев. Главному герою приходит испытать все унижения рабства и двенадцать лет переходить от одного хозяина к другому, занимаясь тяжелым трудом и выдерживая постоянные издевательства. После освобождения Нортап пишет мемуары, в которых рассказывает все, что с ним происходило.

  • Фильм основан на реальных событиях середины XIX века. Сценарий был написан по мемуарам незаконно плененного человека.
  • Кинолента получила три «Оскара» и почти 80 других премий.
  • Одну из ключевых ролей в фильме исполнил друг режиссера и популярный актер Майкл Фассбендер.
  • Дерево, на котором линчуют нескольких человек в присутствии Соломона, действительно использовалось для этих целей и окружено захоронениями убитых невольников.
  • Идея создать киноленту о жертве рабовладельцев появилась у Стива МакКуина раньше, чем он услышал о Соломоне Нортапе. Он безуспешно бился над сценарием, пока его супруга на нашла мемуары Нортапа. Режиссер был шокирован тем, что никогда не знал об этом человеке, и тут же решил адаптировать книгу.

Соломон Нортап жил и работал в Нью-Йорке. Он был успешен и образован, у него была прекрасная семья. Однажды ему предложили привлекательную работу в Вашингтоне. Когда он прибыл на место, его похитили. Соломон стал рабом и влачил жалкую жизнь, полную жестокости, отчаяния и неожиданных проблесков доброты и сочувствия, долгих 12 лет…

7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 12 декабря 2013
Премьера в мире 30 августа 2013
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стив МакКуин
Стив МакКуин
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Брэд Питт
Брэд Питт
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Все актеры и съемочная группа
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12 лет рабства
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