12 лет рабства, 2013

Соломон Нортап – вольнорожденный афроамериканец, гражданин Америки. Он уважаемый, образованный музыкант и фермер, обладающий собственным хозяйством. Но однажды он оказывается в руках южных работорговцев. Главному герою приходит испытать все унижения рабства и двенадцать лет переходить от одного хозяина к другому, занимаясь тяжелым трудом и выдерживая постоянные издевательства. После освобождения Нортап пишет мемуары, в которых рассказывает все, что с ним происходило.