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Холодное сердце Холодное сердце
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Frozen

Холодное сердце, 2013

2013 / США
8.5 Оцените
127 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Маленькая Эльза, принцесса королевства Эренделл, с детства наделена способностью создавать и контролировать лед. Однажды, во время игры, она случайно использует свою силу на младшей сестре, Анне, из-за чего та начинает замерзать. Только с помощью древней общины троллей королю и королеве удается спасти Анну. Впредь Эльзе запрещено использовать свои силы.

Десять лет спустя их родители погибают в морском путешествии, а еще через три года город готовится к коронации Эльзы. Во время праздника происходит непредвиденное: сила Эльзы выходит из-под контроля, и королевство сковывает вечный лед. В ужасе от произошедшего, Эльза сбегает в неизвестном направлении.

Чтобы спасти сестру, бесстрашная оптимистка Анна объединяется с суровым горцем Кристоффом и его верным оленем Свеном и отправляется в эпическое путешествие, чтобы найти свою сестру Эльзу, чьи ледяные силы заточили королевство Эренделл в вечную зиму. Столкнувшись с невиданно суровыми зимними условиями, мистическими троллями и веселым ожившим снеговиком по имени Олаф, Анна и Кристофф сражаются со стихиями в гонке за спасение королевства.

Со стороны Эльза выглядит уравновешенной, царственной и сдержанной, но на самом деле она живет в страхе, что однажды потеряет контроль над своей силой и снова навредит Анне. Эльза запирается в ледяной башне, которую она сама же и построила, чтобы изолировать себя от контактов с живыми существами. Теперь она замкнута и неприступна, но настоящая сестринская любовь способна растопить даже самое холодное сердце.

Во время исполнения песни «Ведь впервые в этот вечер» в кадре, где открываются ворота, происходит камео Рапунцель и Юджина из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». У Рапунцель короткие каштановые волосы, она одета в пурпурно-розовое платье, а на Юджине - темно-бордовый жилет и коричневый пояс.

Имена персонажей Ганса, Кристоффа, Анны и Свена являются отсылкой к Гансу Христиану Андерсену, автору сказки «Снежной королевы», которая является источником вдохновения для «Холодного сердца». Быстро произнесите их имена по порядку, чтобы понять отсылку.

Чтобы аниматоры могли разработать движения и повадки для персонажа Свена, в анимационную студию привезли живого оленя. Со-режиссер мультфильма Дженнифер Ли сказала, что это был лучший момент для нее во время съемок.

Пока Эренделл покрыт снегом, двое горожан спорят о том, как правильно складывать дрова, корой вверх или вниз. Это отсылка к горячим дебатам в Норвегии (страны в  Скандинавии, где, как предполагается, происходит действие фильма), которые разгорелись в 2013 году после выхода в эфир 12-часовой телепрограммы о дровах. Он включал в себя 8 часов работы живого камина, и в сеть приходили десятки текстов с жалобами на то, как складываются дрова. Жалобы были разделены поровну между людьми, которые были недовольны тем, что кора обращена вверх, и теми, кто жаловался, что кора обращена вниз.

В эпизоде, когда король достает книгу с полки, чтобы выяснить, где найти троллей, книга написана нордическими рунами, происходящими из Скандинавии, из древней культуры которой съемочная группа черпала много вдохновения. Эти руны также легли в основу языка гномов, используемого в серии романов Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец». Карта, выпадающая из книги, также напоминает карту Одинокой горы из «Хоббита».

В ранних версиях проекта гигантский снежный монстр, созданный Эльзой, был многократно увеличенной версией Олафа и постоянно называл его «младшим братом». Но позже было решено, что, хотя это было мило и забавно, но в конечном итоге выглядело немного глупо.

Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятья вечной зимы, трое бесстрашных героев - принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен - отправятся в горы, чтобы найти сестру Анны, которая может снять с королевства леденящее заклятье. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений - встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке… Анне и Кристоффу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог!

8.5 Оцените
127 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 12 декабря 2013
Премьера в мире 19 ноября 2013
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Крис Бак
Крис Бак
В ролях
Кристен Белл
Кристен Белл
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Идина Мензел
Идина Мензел
Джош Гад
Джош Гад
Джонатан Грофф
Джонатан Грофф
Все актеры и съемочная группа
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Холодное сердце
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Андрей 25 ноября 2018, 23:49
очередной недетский, но смешной мультик про шведов!
8 баллов из 10ти!
endedge295 22 декабря 2019, 19:28
Один из лучших если не самый лучший мульт
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127 голосов
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