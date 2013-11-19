Холодное сердце, 2013

Маленькая Эльза, принцесса королевства Эренделл, с детства наделена способностью создавать и контролировать лед. Однажды, во время игры, она случайно использует свою силу на младшей сестре, Анне, из-за чего та начинает замерзать. Только с помощью древней общины троллей королю и королеве удается спасти Анну. Впредь Эльзе запрещено использовать свои силы.

Десять лет спустя их родители погибают в морском путешествии, а еще через три года город готовится к коронации Эльзы. Во время праздника происходит непредвиденное: сила Эльзы выходит из-под контроля, и королевство сковывает вечный лед. В ужасе от произошедшего, Эльза сбегает в неизвестном направлении.

Чтобы спасти сестру, бесстрашная оптимистка Анна объединяется с суровым горцем Кристоффом и его верным оленем Свеном и отправляется в эпическое путешествие, чтобы найти свою сестру Эльзу, чьи ледяные силы заточили королевство Эренделл в вечную зиму. Столкнувшись с невиданно суровыми зимними условиями, мистическими троллями и веселым ожившим снеговиком по имени Олаф, Анна и Кристофф сражаются со стихиями в гонке за спасение королевства.

Со стороны Эльза выглядит уравновешенной, царственной и сдержанной, но на самом деле она живет в страхе, что однажды потеряет контроль над своей силой и снова навредит Анне. Эльза запирается в ледяной башне, которую она сама же и построила, чтобы изолировать себя от контактов с живыми существами. Теперь она замкнута и неприступна, но настоящая сестринская любовь способна растопить даже самое холодное сердце.