Для «Драгоценностей» Баланчин избирает три камня, три цвета, три знаменитых силуэта, знаки трех балетных эпох. «Изумруды» танцуют в длинных «сильфидных» тюниках, «Рубины» – в крохотных юбочках, в «Бриллиантах» танцовщицы выходят в классических белых пачках. Романтический балет, балет XX века и классический балет.

Сам Баланчин, любивший определять содержание своих бессюжетных произведений как можно проще, писал, что первая часть «Драгоценностей» – «быть может намек на Францию – Францию элегантности, комфорта, моды и духов». Вторая – «представляет собой Америку». Венчает же композицию – оммаж русскому имперскому балету. В подтексте же хореографии – три стиля, три великих балетных школы – французская, американская и русская.