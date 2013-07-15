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Постер фильма Драгоценности
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Драгоценности

, 2013
Россия / балет / 18+
Постер фильма Драгоценности

О фильме

Для «Драгоценностей» Баланчин избирает три камня, три цвета, три знаменитых силуэта, знаки трех балетных эпох. «Изумруды» танцуют в длинных «сильфидных» тюниках, «Рубины» – в крохотных юбочках, в «Бриллиантах» танцовщицы выходят в классических белых пачках. Романтический балет, балет XX века и классический балет.

Сам Баланчин, любивший определять содержание своих бессюжетных произведений как можно проще, писал, что первая часть «Драгоценностей» – «быть может намек на Францию – Францию элегантности, комфорта, моды и духов». Вторая – «представляет собой Америку». Венчает же композицию – оммаж русскому имперскому балету. В подтексте же хореографии – три стиля, три великих балетных школы – французская, американская и русская.

В ролях

Иван Алексеев
Иван Алексеев
Владислав Лантратов
Анастасия Сташкевич
Анна Тихомирова
Екатерина Крысанова
Вячеслав Лопатин
Екатерина Шипулина
Ольга Смирнова
Семен Чудин
Режиссер Сандра Дженнингс, Мэррилл Эшли, Пол Боуз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 15 июля 2013
Дата выхода
15 июля 2013 Россия CoolConnections 0+
15 июля 2013 Казахстан
15 июля 2013 Украина

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
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