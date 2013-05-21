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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Уголек на снегу
Une braise sur la neige
Уголек на снегу, 2013
2013 / Франция
7.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
драма
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7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
21 мая 2013
Премьера в мире
21 мая 2013
Возраст
18+
Режиссер
Борис Баум
В ролях
Ксавье Галле
Кьяра Капитани
Жоан Либеро
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Пес-самурай и город кошек
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