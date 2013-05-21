Уголек на снегу, 2013

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о выходе в прокат 7.5 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 60 минут Год выпуска 2013 Премьера в России 21 мая 2013 Премьера в мире 21 мая 2013 Возраст 18+ Режиссер Борис Баум В ролях Ксавье Галле Кьяра Капитани Жоан Либеро Все актеры и съемочная группа 1 постер

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