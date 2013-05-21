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Уголек на снегу
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Une braise sur la neige

Уголек на снегу, 2013

2013 / Франция
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 мая 2013
Премьера в мире 21 мая 2013
Возраст 18+
Режиссер
Борис Баум
В ролях
Ксавье Галле
Кьяра Капитани
Жоан Либеро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уголек на снегу 1 постер
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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