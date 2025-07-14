Теперь официально: в перезапуск «Клиники» вернутся почти все «старички», но фанаты уже «хоронят» сериал

Пятнадцать лет без «Клиники» — и теперь культовый ситком официально возвращается на экраны, да еще и с целым караваном старых звезд. Звучит как повод достать из шкафа халат Sacred Heart и натереть стетоскоп до блеска — но фанаты на Reddit уже готовят и цветы, и лопаты.

В одном углу — воодушевленные крики тех, кто ждал воссоединения Джей Ди, Терка и Эллиот хоть на телеэкране с 2010 года. В другом — мрачное шипение скептиков, которые помнят, во что превратился финальный сезон. Ну вы помните тот странный девятый заход, где от старой гвардии остались лишь добрая половина участников, а зрители заканчивали сериал с головной болью.

«Если они снова попытаются передать эстафету другому поколению врачей, то это провал», «Мы делаем это не просто ради денег, мы делаем это ради кучи денег», «Финал был хорош, “Стажеры” были ужасны. Мы такого не заслужили», — «хоронят» будущую премьеру в Сети.

Тем не менее, ABC все же рискнул. В новом сезоне — старые лица, знакомый Sacred Heart и обещание, что «медицина изменилась, интерны изменились, но братство JD и Терка переживет апокалипсис».

Если верить CNN, вернутся Зак Брафф, Сара Чалк и Дональд Фэйсон — три кита, без которых «Клиника» трещит по швам. А вот судьба главного тролля, Доктора Кокса, пока окутана тайной — актеру, на секундочку, уже 65 лет.

Показательно, что Брафф даже не сразу согласился: по слухам, он не хотел снимать ребут в Ванкувере — отстоял Лос-Анджелес, видимо, ностальгия тоже любит теплый климат. Ну а шоураннерами выступят знакомые по старым сезонам лица — Тим Хоберт и Асим Батра. Ну а папа «Клиники» Билл Лоуренс снова на борту и обещает «собрать старую банду».

Перезапуск одного из лучших медицинских сериалов современности стартует в конце 2025 или начале 2026 года, так что у вас еще есть время пересмотреть любимые серии по нескольку раз.

Как думаете, этот орел Джей Ди и Терка еще сможет взлететь?

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