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Колыбельные мира

Kolybelnye mira 18+
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О фильме

Еще один уникальный интернациональный проект, который объединяет колыбельные песни разных народов мира. Каждая колыбельная исполняется на родном языке. Сюжет фильма основан на том, о чем поётся в песне, а в изобразительном решении мы узнаем колорит того народа, чья колыбельная звучит. К настоящему моменту создано 20 фильмов. Это русские, чукотские, японские, венгерские, еврейские, французские, азербайджанские песни.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 ноября 2003
Дата выхода
11 марта 2013 Россия Панорама Кино 0+
11 марта 2013 Казахстан
11 марта 2013 Украина
Производство Metronome Films
Другие названия
Kolybelnye mira, Lullabies from Around the World, Lullabies of the World, Колыбельные мира
Режиссер
Елизавета Скворцова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
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