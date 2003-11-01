Еще один уникальный интернациональный проект, который объединяет колыбельные песни разных народов мира. Каждая колыбельная исполняется на родном языке. Сюжет фильма основан на том, о чем поётся в песне, а в изобразительном решении мы узнаем колорит того народа, чья колыбельная звучит. К настоящему моменту создано 20 фильмов. Это русские, чукотские, японские, венгерские, еврейские, французские, азербайджанские песни.
|11 марта 2013
|Россия
|Панорама Кино
|0+
|11 марта 2013
|Казахстан
|11 марта 2013
|Украина