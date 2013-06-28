Убийство у моря, 2013

Главная героиня серии, Эрика, возвращается в Фьельбакку после развода и гибели родителей в автомобильной аварии, чтобы очистить свой дом, но в итоге остается там жить. Спустя несколько лет она становится известной писательницей и выходит замуж за Патрика, с которым заводит троих детей. Однажды Эрика узнает, что у нее есть брат, который замешан в загадочном убийстве. Это заставляет Эрику раскопать давно похороненные секреты этого идиллического приморского городка, который на самом деле оказывается вовсе не таким благополучным, как она думала…
Живописный рыбацкий городок Фьелльбакка на побережье Атлантики выглядит как ожившая туристическая открытка. Именно сюда возвращается автор детективов Эрика, мечтая предаться счастливой семейной жизни и творчеству. Но тихая провинциальная жизнь таит немало секретов. И однажды вековой покой Фьелльбакки взрывается новостью о жестоком убийстве...