Убийство у моря, 2013

Главная героиня серии, Эрика, возвращается в Фьельбакку после развода и гибели родителей в автомобильной аварии, чтобы очистить свой дом, но в итоге остается там жить. Спустя несколько лет она становится известной писательницей и выходит замуж за Патрика, с которым заводит троих детей. Однажды Эрика узнает, что у нее есть брат, который замешан в загадочном убийстве. Это заставляет Эрику раскопать давно похороненные секреты этого идиллического приморского городка, который на самом деле оказывается вовсе не таким благополучным, как она думала…