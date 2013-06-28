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Убийство у моря Убийство у моря
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Tyskungen

Убийство у моря, 2013

2013 / Швеция / Германия
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня серии, Эрика, возвращается в Фьельбакку после развода и гибели родителей в автомобильной аварии, чтобы очистить свой дом, но в итоге остается там жить. Спустя несколько лет она становится известной писательницей и выходит замуж за Патрика, с которым заводит троих детей. Однажды Эрика узнает, что у нее есть брат, который замешан в загадочном убийстве. Это заставляет Эрику раскопать давно похороненные секреты этого идиллического приморского городка, который на самом деле оказывается вовсе не таким благополучным, как она думала… 

  • Эта картина является частью многосерийного шведского фильма «Убийства в Фьельбакке», основанного на персонажах из одноименной серии криминальных романо, написанных писательницей Камиллой Лэкберг. 
  • У фильмов серии были разные режиссеры. Съемки на некоторое время прекратились, когда 6 октября 2011 года во время разведки локаций для съемок фильма «Побережье наездника» пропал режиссер Дэниэл Линд Лагерлёф. Тогда на посту режиссера его заменил Рикард Петрелиус. 
  • Несмотря на то, что это третий фильм в серии, в хронологическом порядке его сюжет идет первым. Эта история разворачивается за пару лет до ранее выпущенных картин «В глазах смотрящего» и «Друзья на всю жизнь». 

Живописный рыбацкий городок Фьелльбакка на побережье Атлантики выглядит как ожившая туристическая открытка. Именно сюда возвращается автор детективов Эрика, мечтая предаться счастливой семейной жизни и творчеству. Но тихая провинциальная жизнь таит немало секретов. И однажды вековой покой Фьелльбакки взрывается новостью о жестоком убийстве...

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 августа 2013
Премьера в мире 28 июня 2013
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Пер Ханефьорд
В ролях
Клаудия Галли
Ричард Ульфзэтер
Эва Фритйофсон
Памела Кортес Бруна
Леннарт Якель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убийство у моря 2 постера
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Убийство у моря

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:39
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