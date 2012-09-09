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Охотники на демонов Охотники на демонов
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Hellbenders

Охотники на демонов, 2012

2012 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Они считают себя служителями Господа, даже не смотря на то, что официальная церковь их не признает. Это неудивительно, ведь они – команда экзорцистов, которая борется с демонами весьма нетривиальным способом: сначала они безбожно грешат, заманивая таким образом демона “на живца”, а когда адское отродье вселяется в одного из них, они его изгоняют. Но однажды они сталкиваются кое с кем покруче, чем рядовые бесы. Им решает бросить вызов сам Сатана. 

  • Персонаж Клэнси Брауна Ангус произносит слово “членосос” одиннадцать раз за фильм. 
  • В фильме Ангус сражается с демоном по имени Сурт. Клэнси Браун, сыгравший Ангуса, озвучивал Сурта в фильме “Тор: Рагнарек”. 
  • Когда Эрик дарит Элизабет серебряное ожерелье, он говорит, что это “настоящее серебро” с “большим количеством каратов”. Каратами измеряется чистота золота. Чистота серебра измеряется в процентах. Например, чистое серебро содержит 99,9% серебра, а хорошее по качеству – 92,5%.
  • Слоган фильма – “Нечистая сила в шоке”.
  • Исполнитель главной роли Клифтон Коллинз – актер в третьем поколении. На заре своей кинокарьеры Клифтон иногда был указан в титрах под фамилией Гонзалез-Гонзалез, дабы почтить память своего дедушки, актёра Педро Гонзалеза-Гонзалеза, известного по игре в ряде фильмов Джона Уэйна.

Эксцентричная комедия о команде распутных экзорцистов, изгоняющих нечистую силу, которая жаждет ввергнуть Землю в хаос. Члены Ордена используют любую возможность согрешить для того, чтобы привлечь внимание демонов. Их план прост и эффективен: они заставляют демона вселиться в одного из них, а потом берут его тепленьким. Но однажды они сталкиваются кое с кем посильнее, чем мелкие бесы. Сам Сатана решает бросить им вызов! Охотникам приходится впасть во все тяжкие и отправить дьявола обратно в Ад!

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 31 октября 2013
Премьера в мире 9 сентября 2012
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Джей Ти Петти
В ролях
Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл.
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Андре Ройо
Андре Ройо
Робин Рикун
Мэйкон Блэр
Мэйкон Блэр
Все актеры и съемочная группа
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