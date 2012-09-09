Охотники на демонов, 2012

Они считают себя служителями Господа, даже не смотря на то, что официальная церковь их не признает. Это неудивительно, ведь они – команда экзорцистов, которая борется с демонами весьма нетривиальным способом: сначала они безбожно грешат, заманивая таким образом демона “на живца”, а когда адское отродье вселяется в одного из них, они его изгоняют. Но однажды они сталкиваются кое с кем покруче, чем рядовые бесы. Им решает бросить вызов сам Сатана.