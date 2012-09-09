Охотники на демонов, 2012

Они считают себя служителями Господа, даже не смотря на то, что официальная церковь их не признает. Это неудивительно, ведь они – команда экзорцистов, которая борется с демонами весьма нетривиальным способом: сначала они безбожно грешат, заманивая таким образом демона “на живца”, а когда адское отродье вселяется в одного из них, они его изгоняют. Но однажды они сталкиваются кое с кем покруче, чем рядовые бесы. Им решает бросить вызов сам Сатана.
Эксцентричная комедия о команде распутных экзорцистов, изгоняющих нечистую силу, которая жаждет ввергнуть Землю в хаос. Члены Ордена используют любую возможность согрешить для того, чтобы привлечь внимание демонов. Их план прост и эффективен: они заставляют демона вселиться в одного из них, а потом берут его тепленьким. Но однажды они сталкиваются кое с кем посильнее, чем мелкие бесы. Сам Сатана решает бросить им вызов! Охотникам приходится впасть во все тяжкие и отправить дьявола обратно в Ад!