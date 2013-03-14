Тревожный вызов, 2013

Джордан Тернер — преподаватель-консультант службы спасения “911”, которая помогает операторам линии во время работы. Когда-то она сама была оператором, но из-за ее ошибки погибла девочка, в дом которой ворвался маньяк. Спустя много лет кошмар может повториться: девочку-подростка по имени Кейси похищает и везет в багажнике в неизвестном направлении некий мужчина. Но на этот раз Джордан намерена во что бы то ни стало спасти пленницу.