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Тревожный вызов Тревожный вызов
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Тревожный вызов, 2013

2013 / США
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джордан Тернер — преподаватель-консультант службы спасения “911”, которая помогает операторам линии во время работы. Когда-то она сама была оператором, но из-за ее ошибки погибла девочка, в дом которой ворвался маньяк. Спустя много лет кошмар может повториться: девочку-подростка по имени Кейси похищает и везет в багажнике в неизвестном направлении некий мужчина. Но на этот раз Джордан намерена во что бы то ни стало спасти пленницу.  

  • В первой сцене один из звонящих в центр службы экстренной помощи заявляет: “Я думаю, что у меня передозировка, и у моей жены тоже”. Эта фраза стала популярной благодаря Эдварду Санчесу, полицейскому, который конфисковал марихуану у подозреваемого, а затем приготовил с ней пирожные. Он позвонил в службу “911” и сказал эти слова, когда почувствовал, что принял слишком много. 
  • Готовясь к съемкам, Холли Берри посетила колл-центр и пообщалась с настоящими операторами службы “911”.
  • Режиссером фильма должен был стать Джоэл Шумахер. 
  • Первый фильм студии “WWE Studios”, номинированный на кинопремию.
  • Фильм был снят за 25 дней. 
  • Изначально проект разрабатывался как телесериал под названием “Улей”. 
  • Моррис Честнат готовился к своей роли, отправившись в патруль вместе с полицейским Лос-Анджелеса. 
  • Сцена с поджогом дежурного на заправке снята за один дубль.

Главной героине - оператору службы спасения - приходится преодолевать собственные страхи для того, чтобы спасти девочку-подростка из лап серийного убийцы.

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 14 марта 2013
Премьера онлайн 7 июля 2016
Премьера в мире 14 марта 2013
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Брэд Андерсон
Брэд Андерсон
В ролях
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Холли Берри
Холли Берри
Моррис Честнат
Моррис Честнат
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Элла Рэй Пек
Элла Рэй Пек
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тревожный вызов 4 постера
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Тревожный вызов
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Маниак, смешно стучащий зубами и чуть-чуть напоминающий Энтони Перкинса, ходит по городу и отлавливает девушек, похожих на его давным-давно скончавшуюся от рака сестру. С отловленных девушек снимаются скальпы и водружаются на нечто, чуть-чуть напоминающее фигуру мумифицированной матери из хичкоковского «Психоза». Девушки, однако, сопротивляются энергическому снятию скальпов и звонят Хэлли Берри в службу «911». Хэлли Берри очень старается, дает дельные советы,…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не жалею, что посмотрела. Тандем двух боевых козерожек сложился, отожгли неподецки.
Начало у фильма так и вовсе отменное: будни службы 911,… Читать дальше…
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