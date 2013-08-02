Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проклятие Чаки Проклятие Чаки
Киноафиша Фильмы Проклятие Чаки
Curse of Chucky

Проклятие Чаки, 2013

2013 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета очередной части франшизы о демонической кукле оказывается Ника, молодая девушка, прикованная к инвалидному креслу. После самоубийства матери на похороны приезжает сестра Ники, Барбара вместе с мужем и дочкой Элис. Пока взрослые пытаются привести в порядок дела покойной, Элин находит в доме Ники жутковатую куклу, с которой не желает расставаться. Последовавшие за этим кровавые убийства наводят Нику на мысль, о том что находка племянницы не так проста, как кажется.

  • Съемки фильма продлились ровно месяц.
  • Фиона Дуриф, сыгравшая главную роль в картине, является дочерью Брэда Дурифа, озвучивавшего Чаки во множестве фильмов.
  • Рабочие названия картины - “Детские игры 6” и “Детские игры: Проклятие Чаки”.
  • Большинство спецэффектов в фильме – натуральные, сделанные вручную. В съемках было задействовано более сотни аниматронных кукол и дублер, и лишь в нескольких сценах кинематографисты использовали CGI-модель Чаки.
  • По словам Брэда Дурифа, ему пришлось носить парик и тяжелый грим, чтобы выглядеть так, как в оригинальном фильме “Детские игры” (1988).
  • Брэд Дуриф записал все свои реплики менее чем за день.
  • Саммер Хауэлл настолько боялась куклы Чаки со шрамами, что в совместных сценах куклу приходилось добавлять в уже заранее отснятый с Хауэлл материал.

В центре событий окажется молодая женщина по имени Ника тяжело переживающая самоубийство матери. Ее старшая сестра Барбара — властная, волевая женщина, — приезжает вместе с семьей к Нике, чтобы поддержать ее и уладить дела матери. Пока сестры заняты делом, малолетняя дочь Барбары находит в доме посылку пришедшую от неизвестного адресата, а в ней рыжеволосую куклу Чаки. Вскоре происходит череда кровавых убийств. Ника начинает подозревать, что в убийствах неким образом замешана кукла. По ходу дела выясняется, что у Чаки во всем этом есть особый интерес. Он решил закончить работу которую начал 20 лет назад, и в этот раз он намерен довести дело до кровавого и шокирующего финала.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 2 августа 2013
Премьера онлайн 24 сентября 2013
Премьера в мире 2 августа 2013
Возраст 16+
Режиссер
Дон Манчини
В ролях
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Бреннан Эллиотт
Эй Мартинез
Даниэль Бисутти
Фиона Дуриф
Фиона Дуриф
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Кукла
Кукла (2015)
6.6875
Культ Чаки
Культ Чаки (2017)
5.1666665
Потомство Чаки
Потомство Чаки (2004)
5.7
Чужой 4: Воскрешение
Чужой 4: Воскрешение (1997)
7.422222
Детские игры
Детские игры (1988)
6.6363635
Клиника страха
Клиника страха (2014)
4.7
Письмо счастья
Письмо счастья (2010)
6.6666665
Ночное дежурство
Ночное дежурство (1997)
7.266667
Фильм находится в подборках
Все части хоррор-франшизы «Чаки» Все части хоррор-франшизы «Чаки»
Лучшие фильмы ужасов Лучшие фильмы ужасов
Постер фильма Проклятие Чаки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер без цензуры
Трейлер без цензуры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App