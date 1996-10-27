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Ромео + Джульетта Ромео + Джульетта
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Romeo + Juliet

Ромео + Джульетта, 1996

1996 / США
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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В интерпретации австралийца База Лурмана действие шекспировской трагедии переносится в наши дни. Представители гангстерских кланов Монтекки и Капулетти ведут криминальные разборки на улицах современного американского города. В это же время между юношей и девушкой из противоборствующих семей разгораются романтические чувства.

  • В роли Ромео Баз Лурман с самого начала видел именно Леонардо ДиКаприо.
  • На роль Джульетты рассматривались кандидатуры Сары Мишель Геллар, Натали Портман, Дженнифер Лав Хьюитт, Риз Уизерспун и Кристины Риччи. Пробы также проходила Кейт Уинслет, получившая в итоге категорический отказ. Годом позже Уинслет снялась с Леонардо Ди Каприо в “Титанике”.
  • Попробовать Клэр Дейнс на роль Джульетты Базу Лурману предложила Джоди Фостер, ранее сыгравшая с Дейнс в фильме “Домой на праздники”.
  • На роль Меркуцио претендовал Юэн Макгрегор, который позже сыграл главную роль в мюзикле того же База Лурмана “Мулен Руж!”. Также пробы проходили Кристиан Бейл и Джон Легуизамо, который в итоге был утвержден на роль Тибальта.
  • В соответствии с текстом оригинального пролога “Is now the two hours...” продолжительность картины составляет ровно два часа.

Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах теперь заменены уличными перестрелками. Но Ромео и Джульетта так и остались подростками, а божественные строки Шекспира теперь звучат из уст уличных боевиков и наркоманов. Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется, а истинная любовь — вечна.

7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 14 февраля 2013
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 27 октября 1996
Возраст 16+
Режиссер
Баз Лурманн
Баз Лурманн
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино
Пит Постлетуэйт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ромео + Джульетта 3 постера
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Ромео + Джульетта смотреть онлайн

Ромео + Джульетта
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29 сентября 2017 13:50
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