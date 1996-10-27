Ромео + Джульетта, 1996

В интерпретации австралийца База Лурмана действие шекспировской трагедии переносится в наши дни. Представители гангстерских кланов Монтекки и Капулетти ведут криминальные разборки на улицах современного американского города. В это же время между юношей и девушкой из противоборствующих семей разгораются романтические чувства.
Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах теперь заменены уличными перестрелками. Но Ромео и Джульетта так и остались подростками, а божественные строки Шекспира теперь звучат из уст уличных боевиков и наркоманов. Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется, а истинная любовь — вечна.