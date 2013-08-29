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Пало-Альто Пало-Альто
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Palo Alto

Пало-Альто, 2013

2013 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

История о группе подростков, которые постоянно находят себе неприятности…

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 29 августа 2013
Премьера онлайн 9 мая 2014
Премьера в мире 29 августа 2013
Возраст 16+
Режиссер
Джиа Коппола
Джиа Коппола
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Кигэн Аллен
Кигэн Аллен
Коллин Кэмп
Коллин Кэмп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пало-Альто 3 постера
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7 апреля 2021 11:21
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