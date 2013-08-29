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Пало-Альто
Palo Alto
Пало-Альто, 2013
2013 / США
Трейлер
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
драма
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О фильме
История о группе подростков, которые постоянно находят себе неприятности…
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6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
29 августа 2013
Премьера онлайн
9 мая 2014
Премьера в мире
29 августа 2013
Возраст
16+
Режиссер
Джиа Коппола
В ролях
Джеймс Франко
Эмма Робертс
Вэл Килмер
Кигэн Аллен
Коллин Кэмп
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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7 апреля 2021 11:21
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