Одноклассники 2, 2013

Ленни Федер с семьей возвращается в родной город, и бывшие школьные друзья вновь собираются вместе для того, чтобы вспомнить молодость и оторваться по полной программе.
После того как Ленни Федер переезжает с семьей обратно в родной город, он и его друзья извлекут немало уроков, когда их дети окончат школу…
Какие 10 из 10??? Люди, вы что??? 1 из 10 и то много!
Это худший фильм наверное за всю историю!
След по Питеру и то интереснее в 10… Читать дальше…
Это худший фильм наверное за всю историю!
След по Питеру и то интереснее в 10 раз!
"Мы… Читать дальше…