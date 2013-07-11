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Grown Ups 2

Одноклассники 2, 2013

2013 / США
7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ленни Федер с семьей возвращается в родной город, и бывшие школьные друзья вновь собираются вместе для того, чтобы вспомнить молодость и оторваться по полной программе.

  • Фильм стал первым сиквелом в кинокарьере Адама Сэндлера.
  • Несмотря на слухи о разногласиях с Адамом Сэндлером, Роб Шнайдер, сыгравший Роба Хиллиарда в первом фильме, на самом деле отказался от участия в сиквеле из-за рождения дочери.
  • Роль одного из членов студенческого братства предлагали Оливеру Куперу, но актер не смог принять участие в проекте из-за конфликтов в расписании съемок.
  • Картина получила девять номинаций на антипремию “Золотая малина” 2014.
  • Адам Сэндлер хотел, чтобы Брэд Питт сыграл роль школьного учителя. Актер отказался, сославшись на “конфликты в расписании съемок”.
  • Дом семьи Федер – тот же самый, что использовался в фильме “Папа-досвидос” (2012) с участием Адама Сэндлера.
  • Майло Вентимилье, сыгравшего роль члена студенческого братства, на момент съемок исполнилось тридцать шесть лет.
  • Фильм стал последним для Кэмерона Бойса, сыгравшего сына Ленни Кейти Федера. В июле 2019 года, в возрасте 20 лет актер скончался во сне от приступа эпилепсии, ставшего результатом продолжительной болезни.

После того как Ленни Федер переезжает с семьей обратно в родной город, он и его друзья извлекут немало уроков, когда их дети окончат школу…

7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 29 августа 2013
Премьера онлайн 15 ноября 2019
Премьера в мире 11 июля 2013
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик WDSSPR
Бюджет $80 000 000
Режиссер
Деннис Дуган
Деннис Дуган
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Таран Киллэм
Таран Киллэм
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Одноклассники 2 6 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
well11021982

Какие 10 из 10??? Люди, вы что??? 1 из 10 и то много!
Это худший фильм наверное за всю историю!
След по Питеру и то интереснее в 10… Читать дальше…
well11021982 2 апреля 2015, 12:51
Какие 10 из 10??? Люди, вы что??? 1 из 10 и то много!
Это худший фильм наверное за всю историю!
След по Питеру и то интереснее в 10 раз!
"Мы… Читать дальше…
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