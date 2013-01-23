Паркер, 2013

Паркер – профессиональный вор из Нового Орлеана. Однажды он получает наводку и отправляется на очередное преступление вместе с несколькими подельниками. Их добычей становится больше миллиона долларов. Паркеру предлагают вложить его долю в подготовку другого ограбления, которое может сделать его богатым. Когда он отказывается, бандиты забирают деньги, а самого вора едва не убивают. Главному герою чудом удается выжить, и теперь он собирается отомстить обидчикам и вернуть свою долю.
Главный герой — вор, вынужденный стать киллером. Несмотря на это он живет по кодексу чести: например, никогда не ворует деньги у тех, кто в них нуждается. Его слово — железо, и если он его нарушит, то всеми силами старается исправиться и вернуться к обещанию.
Стетхем не перестаёт удивлять. Фильм реально Смотреть не просто нужно, но и… Читать дальше…