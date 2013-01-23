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Паркер Паркер
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Parker

Паркер, 2013

2013 / США
7.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Паркер – профессиональный вор из Нового Орлеана. Однажды он получает наводку и отправляется на очередное преступление вместе с несколькими подельниками. Их добычей становится больше миллиона долларов. Паркеру предлагают вложить его долю в подготовку другого ограбления, которое может сделать его богатым. Когда он отказывается, бандиты забирают деньги, а самого вора едва не убивают. Главному герою чудом удается выжить, и теперь он собирается отомстить обидчикам и вернуть свою долю.

  • Сюжет основан на романе Дональда Уэстлейка. Это первая адаптация, в названии которой используется имя Паркер.
  • После смерти писателя эта картина стала первой экранизацией его книг, вышедшей на экраны.
  • Джейсон Стэйтем и Дженнифер Лопес снимались в постельной сцене. Но она в результате не вошла в версию, выходившую в театральный прокат.
  • В эпизоде, когда герой звонит своей девушке, на экране ее телефона высвечивается телефонный номер. В поисковиках указано, что он действительно принадлежит человеку по имени Паркер.
  • Джейсон Стэйтем был вынужден отказаться от роли в шестой части «Форсажа» из-за несогласованности расписания.
  • Сцену ограбления снимали в двух штатах, поскольку в Огайо не разрешили снимать эпизод со стрельбой в толпе.

Главный герой — вор, вынужденный стать киллером. Несмотря на это он живет по кодексу чести: например, никогда не ворует деньги у тех, кто в них нуждается. Его слово — железо, и если он его нарушит, то всеми силами старается исправиться и вернуться к обещанию.

7.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 января 2013
Премьера в мире 23 января 2013
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Тэйлор Хэкфорд
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Ник Нолти
Ник Нолти
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Уенделл Пирс
Уенделл Пирс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Паркер 6 постеров
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Новая картина с Джейсоном Стэтхемом, а так же Майклом Чиклисом, Дженнифер Лопес и Ником Нолти получилась первоклассным образцом эффектного и… Читать дальше…
kunkun 2 апреля 2015, 12:51
Перевожчик, механик, Челиос из Адреналина, теперь ещё и Паркер
Стетхем не перестаёт удивлять. Фильм реально Смотреть не просто нужно, но и… Читать дальше…
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21 февраля 2022 13:15
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