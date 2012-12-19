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Zero Dark Thirty

Цель номер один, 2012

2012 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Усама бен Ладен долгие годы считался одним из самых опасных террористов всего мира. В ленте раскрывается хронология событий, которые привели к убийству преступника. История начинается с кадров, которые были сняты после трагедии 11 сентября 2001 года. Финальная сцена ленты демонстрирует завершение операции и уничтожение лидера террористической ячейки. Главная героиня фильма – Майя – тратит несколько лет своей жизни, чтобы выйти на главаря Аль-Каиды.

  • Первоначально в фильме рассказывалось о безуспешной истории охоты на Усаму бен Ладена и о битве при Тора-Бора. После того как спецслужбы убили его, сценарий практически полностью переписали. На это ушло 5 месяцев. Работу сценариста не оплачивали дополнительно.
  • Продолжительность финального эпизода, где проходит рейд и дальнейшее обезвреживание террориста – примерно 25 минут. Это на несколько минут меньше, чем реальная операция морских котиков.
  • Чтобы подготовиться к роли, Крис Пратт много тренировался в учебном лагере.
  • Первоначально исполнительница главной роли Джессика Честейн не собиралась принимать участия в проекте. Лишь после того как с ней связалась лично режиссер Кэтрин Бигелоу, актриса согласилась.
     

История одной из операций спецслужб США по поимке «террориста N1» Усамы Бен Ладена.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 21 февраля 2013
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 19 декабря 2012
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кэтрин Бигелоу
Кэтрин Бигелоу
В ролях
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Марк Стронг
Марк Стронг
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цель номер один 6 постеров
Золотой глобус Лучшая женская роль (драма)
Оскар Лучший звуковой монтаж
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Наша рецензия
Прежде чем смотреть «Цель номер один» и читать данную рецензию, весьма небесполезно ознакомиться с нижеследующим пространным отрывком из нашумевшей книги французского журналиста Тьерри Мейссана «11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация», вышедшей в 2002-м. Книга эта, разумеется, небесспорна, но чрезвычайно поучительна, и очень хорошо в процессе просмотра Zero Dark Thirty удерживать в голове – как мысленный фон – плоды мейссановских политических раскопок…
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PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Самый наискучнееший фильм что я когда-либо видела! Давно не припомню чтобы уходила с сеанса, но это как раз тот случай. Причем жертвенно просидела 1… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Соглашусь с ПирожОком, но Бигелоу на мой взгляд подтвердила, что является проффесионалом, высшей пробы. И 100% заказухи Обамы, сделала весьма… Читать дальше…
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