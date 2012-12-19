Цель номер один, 2012

Усама бен Ладен долгие годы считался одним из самых опасных террористов всего мира. В ленте раскрывается хронология событий, которые привели к убийству преступника. История начинается с кадров, которые были сняты после трагедии 11 сентября 2001 года. Финальная сцена ленты демонстрирует завершение операции и уничтожение лидера террористической ячейки. Главная героиня фильма – Майя – тратит несколько лет своей жизни, чтобы выйти на главаря Аль-Каиды.
История одной из операций спецслужб США по поимке «террориста N1» Усамы Бен Ладена.