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Лучшее предложение, 2013

2013 / Италия
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80 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Главный герой фильма, живущий в мире аукционов элитного искусства и антиквариата Верджил Олдман, – пожилой и уважаемый, но эксцентричный гений-искусствовед, которого все знают и ценят. Однажды Олдмана нанимает одинокая молодая наследница Клэр Иббетсон для продажи с аукциона большой коллекции произведений искусства и антиквариата, оставленной ей ее родителями. По какой-то причине Клэр всегда отказывается видеться лично с ним лично, ссылаясь на агорафобию. Однако даже так Олдман влюбляется в девушку и готов пойти на все, чтобы завоевать ее сердце… 

  • Автором музыки к фильму стал постоянный партнер режиссера Джузеппе Торнаторе, великий итальянский композитор Эннио Морриконе. Он записал музыку к фильму с Чешским национальным симфоническим оркестром в Праге.
  • В пабе напротив виллы на стене висит плакат с изображением Александра. Александр был фокусником, который выступал в начале 20 века и пользовался большим успехом в своих выступлениях в области ментализма. Его часто продвигали как «человека, который знает все», что аналогично функциям автомата в фильме. 
  • Среди произведений, изученных Олдманом, есть работы Бугро, Рафаэля, Тициана, Дюрера, Кранаха Старшего, Энгра, Россетти, Ренуара, Рубенса, Гойи, Элизабет Виже-Ле Брун, а также Амедео Модильяни и Моргана Вестлинга.

Вергилий Олдман, управляющий директор ведущего аукционного дома. В секретном зале своей виллы, он собрал сотни бесценных картин из разных эпох. Однажды таинственная женщина, скрывающая свою личность, просит продать его антиквариат ее семьи. Но Олдман заинтересован не только предметами старины, его все больше очаровывает сама женщина…

8.2 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 18 июля 2013
Премьера в мире 1 января 2013
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Джузеппе Торнаторе
В ролях
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Сильвия Хукс
Сильвия Хукс
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Лия Кебеде
Все актеры и съемочная группа
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Верджил Олдман - управляющий директор ведущего аукционного дома. Он всегда ходит в перчатках, не любит трогать чужие вещи и принципиально не пользуется мобильником. Он мастерски отличает подделку от оригинала если речь идет об искусстве, но он не знал, что подделать можно даже чувства, а тут его талант бессилен. Фильм заинтересовывает анонсом, красивыми кадрами и актерским составом, но все это просто обманка, как и главная тема. Идеи, которые лежат в основе, в совокупности могли бы…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:12:39):не обманывал он никого, он не продавал подделки вместо подлинников

Он же покупал подлинники, но не платил… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):предательству друзей

Не было у Вирджила друзей. Полезные знакомые, нужные в конкретных обстоятельствах.… Читать дальше…
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