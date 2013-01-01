Лучшее предложение, 2013

Главный герой фильма, живущий в мире аукционов элитного искусства и антиквариата Верджил Олдман, – пожилой и уважаемый, но эксцентричный гений-искусствовед, которого все знают и ценят. Однажды Олдмана нанимает одинокая молодая наследница Клэр Иббетсон для продажи с аукциона большой коллекции произведений искусства и антиквариата, оставленной ей ее родителями. По какой-то причине Клэр всегда отказывается видеться лично с ним лично, ссылаясь на агорафобию. Однако даже так Олдман влюбляется в девушку и готов пойти на все, чтобы завоевать ее сердце…
Вергилий Олдман, управляющий директор ведущего аукционного дома. В секретном зале своей виллы, он собрал сотни бесценных картин из разных эпох. Однажды таинственная женщина, скрывающая свою личность, просит продать его антиквариат ее семьи. Но Олдман заинтересован не только предметами старины, его все больше очаровывает сама женщина…
Он же покупал подлинники, но не платил… Читать дальше…
Не было у Вирджила друзей. Полезные знакомые, нужные в конкретных обстоятельствах.… Читать дальше…