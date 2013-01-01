Лучшее предложение, 2013

Наша рецензия

Верджил Олдман - управляющий директор ведущего аукционного дома. Он всегда ходит в перчатках, не любит трогать чужие вещи и принципиально не пользуется мобильником. Он мастерски отличает подделку от оригинала если речь идет об искусстве, но он не знал, что подделать можно даже чувства, а тут его талант бессилен. Фильм заинтересовывает анонсом, красивыми кадрами и актерским составом, но все это просто обманка, как и главная тема. Идеи, которые лежат в основе, в совокупности могли бы…