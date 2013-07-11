Тихоокеанский рубеж, 2013

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, известных как Кайдзу, началась война, которой суждено было забрать миллионы жизней и свести «человеческие ресурсы» почти к нулю всего за несколько лет. Чтобы сражаться с пришельцами, было создано специальное оружие: огромные роботы, названные Джегерами, они управлялись одновременно двумя пилотами, чьи сознания соединены с помощью нейронной связи. Но даже Джегеры оказываются почти бессильны перед лицом безжалостных Кайдзу. На грани поражения у защитников человечества нет выбора, кроме как обратиться к двум весьма сомнительным героям – никому не нужному бывшему пилоту и неопытному стажеру – которые объединились, чтобы повести в бой некогда легендарного, но сейчас устаревшего Джегера. Вместе они оказываются единственной надеждой человечества, последним препятствием перед надвигающимся апокалипсисом.