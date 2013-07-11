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Тихоокеанский рубеж Тихоокеанский рубеж
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Pacific Rim

Тихоокеанский рубеж, 2013

2013 / США
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Человечеству пришлось столкнуться с небывалой угрозой. В глубине океана открывается портал из другого измерения, и оттуда прибывают огромные чудовища – кайдзю. Война с ними продолжается уже несколько лет. За это время ученые создали огромных боевых роботов, которых назвали егерями. Каждым из них одновременно управляют два человека, подключившись к нейронному интерфейсу. Во время одной из операций Райли теряет своего брата и увольняется. Но через пять лет пилоту придется вернуться в строй.

  • Для проекта смоделировали по сотне кайдзю и егерей. Но показали лишь незначительную часть из них. Члены съемочной группы каждую неделю голосовали за новые модели.
  • «Кайдзю» на японском означает вымышленное чудовище – Годзиллу.
  • Идея проекта пришла в голову сценаристу Трэвису Бичему, когда он гулял по морскому побережью туманным утром. Пирс напомнил ему существо, входящее из воды. Он представил робота, который дожидается сражения на берегу.
  • Кабину егеря в настоящую величину построили на студии в Канаде. Ее вес составил 20 тонн, а высота была как у 4-этажного дома. Кабину установили на большом подвесе, который полностью имитировал движения, в том числе тряску, вибрацию и падение.

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, известных как Кайдзу, началась война, которой суждено было забрать миллионы жизней и свести «человеческие ресурсы» почти к нулю всего за несколько лет. Чтобы сражаться с пришельцами, было создано специальное оружие: огромные роботы, названные Джегерами, они управлялись одновременно двумя пилотами, чьи сознания соединены с помощью нейронной связи. Но даже Джегеры оказываются почти бессильны перед лицом безжалостных Кайдзу. На грани поражения у защитников человечества нет выбора, кроме как обратиться к двум весьма сомнительным героям – никому не нужному бывшему пилоту и неопытному стажеру  – которые объединились, чтобы повести в бой некогда легендарного, но сейчас устаревшего Джегера. Вместе они оказываются единственной надеждой человечества, последним препятствием перед надвигающимся апокалипсисом.

7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 11 июля 2013
Премьера онлайн 8 ноября 2021
Премьера в мире 11 июля 2013
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Рон Перлман
Рон Перлман
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Диего Клаттенхофф
Диего Клаттенхофф
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тихоокеанский рубеж 14 постеров
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Наша рецензия
«Тихоокеанский рубеж», если кто не знает, – это фильм-поминки. Поминки по «Хребтам Безумия», которые Гильермо дель Торо, ведомый милым его сердцу Лавкрафтом, должен был создать для Universal, под продюсерским крылом Джеймса Кэмерона и с Томом Крузом в главной роли; но в 2011 году Universal закрыла проект, потопив одну из самых интересных задумок современного кинематографа. Боссы компании требовали непременного рейтинга PG-13, а какой там, к черту, PG-13 – в…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Вымирающий жанр кайджу-фильмов - картин о гигантских монстрах, популярных с самых давних лет, если вообще не со времён рождения кинематографа,… Читать дальше…
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Это просто ВАУ! Дель Торо не подвёл! Хоть у него и бывали провал, он велик. Майкл Бей опозорен и тихонько, забившись в угол, играется с… Читать дальше…
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саундтрек фильма Тихоокеанский рубеж
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26 января 2022 12:30
Гильермо дель Торо хотел включить путешествия во времени в свою версию «Тихоокеанского рубежа 2» Звучит немного безумно. 
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15 декабря 2021 14:15
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