Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Запретный плод»
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хороший доктор

, 2011
The Good Doctor
США / драма / 18+
Трейлеры
О фильме

Молодой врач старается произвести хорошее впечатление на свое начальство и коллег. Но когда в больницу попадает 18-летная красавица с инфекцией почек он перестает играть по правилам и идет на преступление, чтобы оставить девушку в больнице на долгий срок. Ложь порождает ложь, и события быстро выходят из под контроля амбициозного врача. Наступает время отвечать за свои поступки.

В ролях

Орландо Блум
Майкл Пенья
Райли Кио
Роб Морроу
Трой Гэрити
Молли Прайс
Режиссер Лэнс Дэйли
Сценарист Джон Энбом
Композитор Brian Byrne
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 23 апреля 2011
Дата выхода
4 апреля 2013 Россия Другое кино 16+
4 апреля 2013 Беларусь
27 июня 2012 Германия
4 апреля 2013 Казахстан
20 декабря 2012 Португалия
23 апреля 2011 США
8 марта 2012 Таиланд
4 апреля 2013 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $51 017
Производство Code Red, Fastnet Films, Viddywell Productions
Другие названия
The Good Doctor, El buen doctor, The Good Doctor - Tödliche Behandlung, A jó orvos, Dobry doktor, El bon metge, Gerasis daktaras, İyi Doktor, Obsesión perfecta, Paixão Obsessiva, Perto de Mim, Vị Bác Sĩ Giỏi, Добрий доктор, Добрият доктор, Хороший доктор, グッド・ドクター 禁断のカルテ, 一个好医生, 好医生

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Хороший доктор

Цитаты

Diane Nixon Тяжело его бросить. Мы уже давно вместе. Я даже не знаю, люблю ли я его.
Dr. Martin Blake Ну, знаешь, что говорят.
Diane Nixon Что?
Dr. Martin Blake Если любишь кого-то, отпусти его.
Diane Nixon Кто так говорит?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше