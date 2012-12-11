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Джанго освобожденный Джанго освобожденный
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Django Unchained

Джанго освобожденный, 2012

2012 / США
8.4 Оцените
210 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Загадочный зубной врач оказывается охотником за головами и освобождает здоровенного раба, жестоко убив работорговцев. Тот становится его верным помощником — у него собственная цель: отыскать проданную жену…

  • Съемки длились 130 дней. Это самый продолжительный график Тарантино для одной картины.
  •  В интервью Тарантино заявил, что изначально сцены боя мандинго и с собаками были длиннее и кровавее. Он сказал, что почувствовал, что они «травмируют» публику — и вырезал их.
  • «Смертельная борьба мандинго» — литературный, а затем и кинематографический вымысел из романа Кайла Онстотта и поставленного по нему фильма 1975 года. Плантаторы не устраивали гладиаторских боев между рабами — дорого и бессмысленно выводить из строя самых сильных работников.
  • После работы над этим проектом Эннио Морриконе сказал, что его сотрудничество с Квентином Тарантино завершено — ему не нравилось, как тот «размещает музыку в фильмах без связности» и «не уделяет ей достаточно времени». Но Морриконе и Тарантино снова работали над фильмом «Омерзительная восьмерка» (2015) — и он принес композитору его первый «Оскар».
  • Кристоф Вальц отказался от роли, впервые прочитав сценарий. Но режиссер настаивал и отказался принять отказ. Актер согласился при одном условии: его персонаж должен быть чистым и не нести негатива.

Эксцентричный охотник за головами, также известный как «Дантист», промышляет отстрелом самых опасных преступников на Диком западе. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого и желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы – кое с чем надо разобраться...

8.4 Оцените
210 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 17 января 2013
Премьера в мире 11 декабря 2012
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джанго освобожденный 12 постеров
Оскар Лучшая мужская роль второго плана
Оскар Лучший оригинальный сценарий
Золотой глобус Лучший актёр второго плана
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Наша рецензия
Начиная с «Бесславных ублюдков» Квентин Тарантино все более явственно движется в сторону кинематографа братьев Коэн, филигранно соединяющих эпос и социальную сатиру так, что между этими последними не возникает ни малейшего шва или зазора – одно чистое заговорщицкое согласие; правда, подобное движение тут осложняется нарочито гипертрофированной сентиментальностью, гарантирующей общедоступность и любовь широких масс. Вдоволь насладившись темой еврейского – с примесью,…
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Crimson 2 апреля 2015, 12:51
Для затравки, краткое содержание фильма:
Цитата (fanbunga, 20/02/2013 - 15:44:36):Такой вариант отпал сразу, т.к. Кэнди он бы не обескуражил
Не… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Про ослика и закон всё верно. Только вот закон это что, стихийное бедствие? цунами или падение метеорита? Непреодолимая сила? А ослик вправе… Читать дальше…
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Кроссовер «Джанго освобожденного» и «Зорро» не состоится Об этом поведал сценарист проекта Джеррод Кармайкл.
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21 июня 2022 13:38
Уилл Смит объяснил свой отказ сыграть заглавного героя в «Джанго освобожденном» Квентина Тарантино Актер не хотел сниматься в фильме о мести.
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28 сентября 2021 15:02
Удачная случайность: 7 актерских импровизаций, которые решили оставить в фильмах «Красотка», «Джанго», «Таксист» и ещё несколько фильмов, в которых кое-что пошло не по плану.
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