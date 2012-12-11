Джанго освобожденный, 2012

Эксцентричный охотник за головами, также известный как «Дантист», промышляет отстрелом самых опасных преступников на Диком западе. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого и желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы – кое с чем надо разобраться...