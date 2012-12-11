Джанго освобожденный, 2012

Загадочный зубной врач оказывается охотником за головами и освобождает здоровенного раба, жестоко убив работорговцев. Тот становится его верным помощником — у него собственная цель: отыскать проданную жену…
Эксцентричный охотник за головами, также известный как «Дантист», промышляет отстрелом самых опасных преступников на Диком западе. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого и желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы – кое с чем надо разобраться...
Цитата (fanbunga, 20/02/2013 - 15:44:36):Такой вариант отпал сразу, т.к. Кэнди он бы не обескуражил
Не… Читать дальше…