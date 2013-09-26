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Постер фильма Привычка расставаться
Постер фильма Привычка расставаться
Постер фильма Привычка расставаться
Постер фильма Привычка расставаться
Постер фильма Привычка расставаться
Постер фильма Привычка расставаться
Постер фильма Привычка расставаться
Постер фильма Привычка расставаться
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
8 постеров
Киноафиша Фильмы Привычка расставаться

Привычка расставаться

Privychka rasstavatsya 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главная героиня российской комедии – молодая девушка. Ева легкомысленна, поэтому ей не даются серьезные отношения. Но однажды она решает взять судьбу в собственные руки. Героиня пытается понять, кто же виноват в том, что все ее отношения завершались разрывом. Для этого она составляет список бывших парней и решает встретиться с каждым из них. Вот только их оказывается немало, и не исключено, что один из них и был мужчиной всей ее жизни.

  • Алена Константинова в этой ленте предстает в 7 разных образах. Каждый раз при расставании с очередным партнером, девушка кардинально меняет внешний вид. Для этого актрису перекрашивали, наращивали волосы, а также использовали парики.
  • Елизавета Боярская играет роль подруги главной героини – серьезной женщины. Чтобы соответствовать образу, ей приходилось носить очки.
  • Для режиссера Екатерины Телегиной полнометражная картина стала дебютной.
  • Работа над сценарием продолжалась в течение нескольких лет. Еще один год создатели затратили на производство комедии.
  • Для съемок эпизода, который в результате так и не вошел в итоговый монтаж, потребовалось 30 дублей.
  • В течение двух дней Алена Константинова и Петр Федоров снимали только постельные сцены.

Картина повествует о девушке Еве, которая никак не может устроить свою личную жизнь. В поисках ответа, почему все ее отношения не сложились, она решает встретиться со всеми своими бывшими и спросить у них, что они думают по этому поводу. Найдет ли Ева ответ на свой вопрос? Нет. Найдет ли она свою любовь? Конечно, да!

Привычка расставаться - дублированный трейлер
Привычка расставаться  дублированный трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 26 сентября 2013
Дата выхода
26 сентября 2013 Россия Bazelevs Distribution 16+
26 сентября 2013 Беларусь
26 сентября 2013 Казахстан
10 октября 2013 США
26 сентября 2013 Украина
Сборы в мире $445 729
Другие названия
Privychka rasstavatsya, Harjumus lahku minna Püüa oma unistust, Ieradums šķirties, Привычка расставаться
Режиссер
Екатерина Телегина
Екатерина Телегина
В ролях
Алена Константинова
Алена Константинова
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Данила Козловский
Данила Козловский
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Петр Федоров
Петр Федоров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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Привычка расставаться

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Трейлеры фильма Все трейлеры
Привычка расставаться - дублированный трейлер
Привычка расставаться Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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