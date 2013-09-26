Главная героиня российской комедии – молодая девушка. Ева легкомысленна, поэтому ей не даются серьезные отношения. Но однажды она решает взять судьбу в собственные руки. Героиня пытается понять, кто же виноват в том, что все ее отношения завершались разрывом. Для этого она составляет список бывших парней и решает встретиться с каждым из них. Вот только их оказывается немало, и не исключено, что один из них и был мужчиной всей ее жизни.