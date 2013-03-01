После падения на Землю радиоактивного метеорита, некоторые люди получили удивительные, сверхчеловеческие способности. Один из таких «мутантов», Ян Спаркс, совершенно не считал себя героем, но после смерти родителей, вступил в отчаянную схватку с преступностью Нью-Йорка. Вместе с очаровательной Небесной Леди они составляют великолепную пару, которая быстро очищает город от головорезов. Но однажды они встречаются с чрезвычайно опасным противником…
|1 марта 2013
|Россия
|16+
|1 марта 2013
|Казахстан
|1 марта 2013
|США
|1 марта 2013
|Украина