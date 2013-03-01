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Постер фильма Спаркс
5.1
Спаркс - Трейлер
Киноафиша Фильмы Спаркс
5.1

Спаркс

, 2013
Sparks
США / триллер, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Спаркс
5.1
Спаркс - Трейлер
Спаркс  Трейлер

О фильме

После падения на Землю радиоактивного метеорита, некоторые люди получили удивительные, сверхчеловеческие способности. Один из таких «мутантов», Ян Спаркс, совершенно не считал себя героем, но после смерти родителей, вступил в отчаянную схватку с преступностью Нью-Йорка. Вместе с очаровательной Небесной Леди они составляют великолепную пару, которая быстро очищает город от головорезов. Но однажды они встречаются с чрезвычайно опасным противником…

В ролях

Чейз Уильямсон
Ian Sparks
Эшли Белл
Эшли Белл
Lady Heavenly
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Archer
Джейк Бьюзи
Джейк Бьюзи
Sledge
Уильям Кэтт
Matanza
Марина Скверсьяти
Марина Скверсьяти
Dawn
Клинт Ховард
Клинт Ховард
Gordon Eldridge
Scott Rinker
Mr. Docherty
David Sobolov
Jason Driver
Ларри Седар
Ларри Седар
Mr. Prather
Режиссер Тодд Берроуз, Кристофер Фолино
Сценарист Кристофер Фолино
Композитор Джейкоб Ши
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 1 марта 2013
Премьера в мире 1 марта 2013
Дата выхода
1 марта 2013 Россия 16+
1 марта 2013 Казахстан
1 марта 2013 США
1 марта 2013 Украина
Другие названия
Sparks, Sparks - Avengers from Hell, Tia Chớp Mặt Nạ Đen, Спаркс

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 13 голосов
4.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Спаркс - Трейлер
Спаркс Трейлер
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Отзывы о фильме

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