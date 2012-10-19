Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Братва из джунглей
6.5 Рейтинг IMDb: 5.5
Киноафиша Фильмы Братва из джунглей

Братва из джунглей

Delhi Safari 18+
О фильме

Животные - обитатели национального парка возле Бомбея - встречают яркое солнечное утро под пение птиц. И вдруг идиллическую картинку дикой природы нарушает страшный грохот. Это, круша все на своем пути, джунгли атакует человек на бульдозере. На месте прекрасной рощи люди водружают табличку: здесь идет строительство жилого комплекса.

Смертельно напуганные звери ночью собираются на совет. Юный леопард Юви горячо убеждает взрослых не бросать свои жилища. «Горячая голова» воин-обезьяна, Бахранжи, готов объявить смертельную войну незваным гостям, но Гуру в области конфликтологии, медведь Багга предлагает договориться с людьми по-хорошему. Одомашненный говорящий попугай Алекс решает присоединиться к друзьям, чтобы выступить переводчиком.

Разношерстная компания пускается в долгое путешествие в столицу. Через горы и реки, на поездах и грузовиках, чтобы найти Главного Начальника и передать ему свое прошение. По дороге выясняется, что не только их дома, но и жилища тысяч других животных находятся в опасности. В финале захватывающего приключения различные животные становятся друзьями, поскольку их объединяет борьба за общий дом.

Братва из джунглей - дублированный трейлер
Братва из джунглей  дублированный трейлер
Страна Индия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 19 октября 2012
Дата выхода
11 апреля 2013 Россия Top Film Distribution 0+
11 апреля 2013 Беларусь
19 октября 2012 Индия
11 апреля 2013 Казахстан
7 декабря 2012 США
11 апреля 2013 Украина
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $3 495 597
Производство Krayon Pictures
Другие названия
Delhi Safari, Ab Dilli Door Nahin, Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Báo Đốm, Djungelsafari, Jungel Safari, Jungle Safari, Viidakkojengi, Братва из джунглей, Братва із джунглів, Делійське сафарі
Режиссер
Никхил Адвани
В ролях
Говинда
Сунил Шетти
Урмила Матондкар
Акшай Кханна
Боман Ирани
Боман Ирани
Рейтинг мультфильма

6.5
5.5 IMDb
Братва из джунглей - дублированный трейлер
Братва из джунглей Дублированный трейлер
Братва из джунглей - трейлер
Братва из джунглей Трейлер
