Животные - обитатели национального парка возле Бомбея - встречают яркое солнечное утро под пение птиц. И вдруг идиллическую картинку дикой природы нарушает страшный грохот. Это, круша все на своем пути, джунгли атакует человек на бульдозере. На месте прекрасной рощи люди водружают табличку: здесь идет строительство жилого комплекса.

Смертельно напуганные звери ночью собираются на совет. Юный леопард Юви горячо убеждает взрослых не бросать свои жилища. «Горячая голова» воин-обезьяна, Бахранжи, готов объявить смертельную войну незваным гостям, но Гуру в области конфликтологии, медведь Багга предлагает договориться с людьми по-хорошему. Одомашненный говорящий попугай Алекс решает присоединиться к друзьям, чтобы выступить переводчиком.

Разношерстная компания пускается в долгое путешествие в столицу. Через горы и реки, на поездах и грузовиках, чтобы найти Главного Начальника и передать ему свое прошение. По дороге выясняется, что не только их дома, но и жилища тысяч других животных находятся в опасности. В финале захватывающего приключения различные животные становятся друзьями, поскольку их объединяет борьба за общий дом.