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Постер фильма Скольжение
Постер фильма Скольжение
Постер фильма Скольжение
Постер фильма Скольжение
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.8
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4 постера
Киноафиша Фильмы Скольжение

Скольжение

Skolzhenie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой с необычным именем-прозвищем Пепл – оперативный сотрудник, однако и он, и вся группа, к которой он принадлежит, типичные, погрязшие в криминальной деятельности, «оборотни в погонах». В отлаженной преступной схеме этой сработавшейся команды начинают возникать сбои, и становится очевидным, что в их рядах есть осведомитель.

Обозначенная сюжетная канва не является единственным содержанием фильма – в оболочке криминальной драмы авторы рассказывают глубокую человеческую историю главного героя. Одновременно с описанными событиями он попадает в ситуацию, поставившую его на край реальной гибели, и это впервые заставляет Пепла начать осмысление собственной жизни и того, чем он занимается. Его рефлексия осложняется запутанными, эмоционально тяжелыми отношениями с женой. В результате он больше не может быть прежним, команда чувствует это, и подозрения падают именно на Пепла. Коллеги решают, что он и есть информатор ФСБ. Бывшие соратники превращаются во врагов, слаженный механизм группы работает теперь против Пепла. Он становится объектом безжалостного преследования.

Ситуация раскручивается с неконтролируемой скоростью, она необратимо приобретает все более жесткую форму и безысходный характер. Скольжение Пепла становится все быстрее, теперь на кону уже гораздо большее, чем собственная жизнь, и ему придется решать, что для него действительно важно и за что стоит бороться до самого конца.

Скольжение - трейлер
Скольжение  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 27 июня 2013
Дата выхода
27 июня 2013 Россия Люксор 18+
11 июня 2015 Беларусь
11 июня 2015 Казахстан
11 июня 2015 Украина
Сборы в мире $648
Производство Blackbriar Production
Другие названия
Skolzhenie, Slide, Lejupslīde, Stinger, Viskuo Rizikuojant, Скольжение, スティンガー
Режиссер
Антон Розенберг
В ролях
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Михаил Солодко
Владимир Лукьянчиков
Наталья Швец
Наталья Швец
Ольга Смирнова
Ольга Смирнова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Новости о фильме
Премьера фильма "Скольжение" в кинотеатре "Люксор"
Премьера фильма "Скольжение" в кинотеатре "Люксор" Кинотеатр Люксор приглашает вас на премьерный показ криминального боевика "Скольжение", который состоится 9 июня в 20:00 в ТРК Континент. Фильм, снятый в псевдодокументальной форме, рассказывает о
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4 июня 2015 00:00
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