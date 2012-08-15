Жил-был Тигр, 2012

В мрачном мире разведки и шпионажа все сведения охраняются во имя национальной безопасности, но некоторые истории все же просачиваются из ревностно охраняемых сверхсекретных документов и превращаются в легенды. Такова и эта история! История, которая потрясла этот мрачный мир до самого основания. В одном из районов Нью-Дели, где проживает большинство государственных служащих, жил суровый, но не лишенный обаяния, таинственный холостяк, о котором даже соседи мало что знали. Мало, потому что на самом деле этот человек был никто иной, как самый опытный и обученный разведчик в Индии, офицер отдела исследований и анализа внешней разведки. Даже среди своих его называли Тигром. Тигра посылают на сравнительно легкое и безопасное дело в Дублин в Ирландии, чтобы понаблюдать за ученым, которого подозревают в сливании результатов исследований пакистанской обороне. Он пытается встретиться с ученым, но безуспешно. После чего Тигр решает войти в доверие к домработнице ученого, Зое. Это сближение приводит к тому, что он обнаруживает свою человеческую сторону — впервые в жизни Тигр влюблен. Куда приведет Тигра и Зою это непростое путешествие? Как они справятся с темным миром разведки и шпионажа, который запрещает своим солдатам любить?