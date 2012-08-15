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Жил-был Тигр Жил-был Тигр
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Ek Tha Tiger

Жил-был Тигр, 2012

2012 / Индия
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12 голосов
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О фильме

В мрачном мире разведки и шпионажа все сведения охраняются во имя национальной безопасности, но некоторые истории все же просачиваются из ревностно охраняемых сверхсекретных документов и превращаются в легенды. Такова и эта история! История, которая потрясла этот мрачный мир до самого основания. В одном из районов Нью-Дели, где проживает большинство государственных служащих, жил суровый, но не лишенный обаяния, таинственный холостяк, о котором даже соседи мало что знали. Мало, потому что на самом деле этот человек был никто иной, как самый опытный и обученный разведчик в Индии, офицер отдела исследований и анализа внешней разведки. Даже среди своих его называли Тигром. Тигра посылают на сравнительно легкое и безопасное дело в Дублин в Ирландии, чтобы понаблюдать за ученым, которого подозревают в сливании результатов исследований пакистанской обороне. Он пытается встретиться с ученым, но безуспешно. После чего Тигр решает войти в доверие к домработнице ученого, Зое. Это сближение приводит к тому, что он обнаруживает свою человеческую сторону — впервые в жизни Тигр влюблен. Куда приведет Тигра и Зою это непростое путешествие? Как они справятся с темным миром разведки и шпионажа, который запрещает своим солдатам любить?

5.5 Оцените
12 голосов
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 5 июля 2013
Премьера в мире 15 августа 2012
Возраст 12+
Режиссер
Кабир Кхан
В ролях
Салман Кхан
Катрина Каиф
Катрина Каиф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жил-был Тигр 2 постера
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саундтрек фильма Жил-был Тигр
Кадры из фильма Все кадры
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