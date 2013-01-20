Это политический триллер американского кинорежиссера и сценариста Зала Батманглиджа с обаятельной американкой Брит Марлинг в роли Сары. Стоит отметить, что Марлинг выступила как соавтор сценария и была одним из сопродюсеров киноленты. Летом 2009 года Зала Батманглидж и Брит Марлинг на личном опыте испробовали фриганизм. Около двух месяцев творческий тандем жил по правилам антипотребительской идеологии, минимизировав участие в традиционной экономической системе. Полученный опыт вдохновил их на написание нетривиального сценария. Они также отталкивались от культовых триллеров семидесятых годов.
«Восток» — название группировки экологических террористов, пытающейся отомстить аморальным корпорациям. Представительница спецслужб должна проникнуть в группировку.
|20 января 2013
|Россия
|16+
|19 сентября 2013
|Австралия
|31 мая 2013
|Бразилия
|27 июня 2013
|Великобритания
|17 июля 2013
|Германия
|5 июня 2014
|Дания
|28 июня 2013
|Ирландия
|12 июля 2013
|Испания
|24 июля 2013
|Италия
|20 января 2013
|Казахстан
|7 июня 2013
|Канада
|31 мая 2013
|США
|20 января 2013
|Украина
|10 июля 2013
|Франция
|5 марта 2014
|Швеция
|31 января 2014
|Япония