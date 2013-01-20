Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Группировка «Восток»
7.4 Рейтинг IMDb: 6.8
Группировка «Восток»

The East 18+
Это политический триллер американского кинорежиссера и сценариста Зала Батманглиджа с обаятельной американкой Брит Марлинг в роли Сары. Стоит отметить, что Марлинг выступила как соавтор сценария и была одним из сопродюсеров киноленты. Летом 2009 года Зала Батманглидж и Брит Марлинг на личном опыте испробовали фриганизм. Около двух месяцев творческий тандем жил по правилам антипотребительской идеологии, минимизировав участие в традиционной экономической системе. Полученный опыт вдохновил их на написание нетривиального сценария. Они также отталкивались от культовых триллеров семидесятых годов.

  • Слоган триллера лаконичен: «Ты шпионишь за нами, а мы – за тобой».
  • Премьерный показ состоялся 20 января 2013 года в рамках Национального американского кинофестиваля независимого кино «Сандэс».
  • В общей сложности производственный бюджет составил шесть с половиной миллионов долларов.
  • Съемочный процесс занял не более двух месяцев.
  • В первый день проката, 2 июня 2013 года, в кинотеатрах США фильм собрал около семидесяти семи тысяч долларов.
  • Оригинальное название киноленты – «The East», то есть «Восток».
  • Съемки проходили в Вашингтоне, округ Колумбия, а также в Шривпорте, штат Луизиана.

«Восток» — название группировки экологических террористов, пытающейся отомстить аморальным корпорациям. Представительница спецслужб должна проникнуть в группировку.

Группировка «Восток»  трейлер
Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 20 мая 2014
Премьера в мире 20 января 2013
Дата выхода
20 января 2013 Россия 16+
19 сентября 2013 Австралия
31 мая 2013 Бразилия
27 июня 2013 Великобритания
17 июля 2013 Германия
5 июня 2014 Дания
28 июня 2013 Ирландия
12 июля 2013 Испания
24 июля 2013 Италия
20 января 2013 Казахстан
7 июня 2013 Канада
31 мая 2013 США
20 января 2013 Украина
10 июля 2013 Франция
5 марта 2014 Швеция
31 января 2014 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $6 500 000
Сборы в мире $2 891 812
Производство Dune Entertainment, Scott Free Productions
Другие названия
The East, A Kelet, Gizli Oyun, Grupa Wschód, Ida, Istok, Nữ Tình Báo, O Sistema, Organizația East, Rytai, Μυστική οργάνωση, Группировка «Восток», Изтокът, Угруповання 'Схід', ザ・イースト, 东方
Режиссер
Зал Батманглидж
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Брит Марлинг
Брит Марлинг
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Ан Нуу Нгуйен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Новости о фильме
Окружающая среда в опасности: 11 фильмов и сериалов об экологии
Окружающая среда в опасности: 11 фильмов и сериалов об экологии Каждый из нас хоть раз слышал о глобальном потеплении или озоновых дырах. Но что на самом деле скрывается за этими словами? Действительно ли опасность так велика, что уже в ближайшем будущем наша жизнь кардинально изменится? Рассказываем об 11 фильмах и сериалах об экологических проблемах и их возможных последствиях.
Написать
3 октября 2024 09:47
Группировка «Восток» - трейлер
Группировка «Восток» Трейлер
Группировка «Восток» - отрывок 4
Группировка «Восток» Отрывок 4
