Вышла не в то время: лучшую серию «Симпсонов» в России вряд ли вспомнят без подсказки — она принесла сериалу «Эмми» и пробирает до слез

Сотни серий, десятки сезонов и мемы на века — «Симпсоны» давно превратились из мультфильма в полноценный культурный пласт. Но даже в этой желтой бесконечности есть редкие серии, которые не просто смешат, а пробирают до слез. Одна из них — «Eternal Moonshine of the Simpson Mind» (19 сезон, 9 серия). И да, шанс, что вы ее видели — минимальный.

Название отсылает к фильму «Вечное сияние чистого разума» — и намекает: будет грустно и странно. Гомер просыпается с полной амнезией и понимает — накануне произошло что-то ужасное. Пытаясь вспомнить, что он сделал и почему вычеркнул эту ночь из памяти алкоголем, Гомер бродит по Спрингфилду и сталкивается с самыми неприятными фрагментами своей жизни.

Эта серия — редкий случай, когда «Симпсоны» честно показывают темную сторону вечного юмориста. Гомер здесь не просто пьянчуга с пивом и пончиками, а человек, который хочет сбежать от реальности — даже если для этого нужно стереть кусок собственной жизни.

Удивительно, но при всей мрачности финал не давит безнадегой: за душевным кризисом прячется легкий, почти шутливый поворот. Серия заканчивается не драмой, а трогательным напоминанием — иногда все не так страшно, как кажется.

Неудивительно, что эпизод получил «Эмми». Но вышел он в ту эпоху, когда фанаты давно списали «Симпсонов» в «зомби-сериал», который смотрят просто фоном, изредка хихикая, и поэтому многие просто пропустили жемчужину. Если вы думали, что «Симпсоны» умеют только шутить про пончики и Д’Ох! — самое время пересмотреть этот забытый шедевр.

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