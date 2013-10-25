Советник, 2013

Успешный адвокат, которого все зовут Советник, добился всего, чего только можно, работая в рамках закона. Но теперь ему захотелось сыграть по крупному, а значит — нарушить закон. Он соглашается на предложение своего знакомого и берется за организацию перевозки крупной партии кокаина через границу. Советнику кажется, что дело продумано до мелочей, но он забыл, что в преступном мире нужно опасаться не только случайностей, но и тех, кому ты доверяешь.