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The Counselor

Советник, 2013

2013 / США / Великобритания
5.8 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Успешный адвокат, которого все зовут Советник, добился всего, чего только можно, работая в рамках закона. Но теперь ему захотелось сыграть по крупному, а значит — нарушить закон. Он соглашается на предложение своего знакомого и берется за организацию перевозки крупной партии кокаина через границу. Советнику кажется, что дело продумано до мелочей, но он забыл, что в преступном мире нужно опасаться не только случайностей, но и тех, кому ты доверяешь. 

  • Майкл Фассбендер согласился сняться в этом фильме при условии, что студия профинансирует фильм “Кредо убийцы”, в которой он впоследствии исполнил главную роль и выступил в качестве одного из продюсеров. 
  • 20 августа 2012 года Ридли Скотт остановил производство фильма, которое приходило в Лондоне, из-за смерти своего брата Тони Скотта. Он поехал в Лос-Анджелес, чтобы в течение двух недель побыть с семьей брата. 3 сентября 2012 года съемки возобновились. 
  • Малкина в первоначальном сценарии была аргентинкой. После того, как на роль утвердили Кэмерон Диас, было решено изменить Аргентину на Барбадос, чтобы персонаж лучше соответствовал внешности актрисы.
  • Главный герой фильма остается безымянным, как и несколько других персонажей с говорящими прозвищами: блондинка, торговец бриллиантами, священник, проводник и т. д. Ни один персонаж в фильме не пользуется полным именем и фамилией.

Успешный адвокат, стоящий практически на вершине успеха и на пороге собственной свадьбы, из любопытства и, конечно, ради денег соглашается на предложение своего давнего знакомого, имеющего тесные связи с преступным миром, перевезти из Мексики в США партию кокаина стоимостью 20 млн. долл. Ведь он в любой момент легко и безболезненно сможет выйти из игры. Но не тут-то было...

5.8 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 31 октября 2013
Премьера онлайн 25 июня 2021
Премьера в мире 25 октября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Советник 11 постеров
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Советник
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Дебют Кормака Маккарти, самого выдающегося из ныне живущих американских писателей, в качестве киносценариста – оказался не слишком удачным предприятием, во всяком случае гораздо более слабым, нежели экранизации его произведений. В фильме Ридли Скотта, конечно, чувствуется фирменный стиль и авторский почерк создателя «Кровавого меридиана» и «Дороги», но этот стиль и почерк как-то спрямлен и примитивизирован, что ли, причем, насколько можно судить, благодаря именно…
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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
"Отряд уже остановился, прозвучали первые выстрелы, сквозь завесу пыли потянулся серый дымок от винтовок, и в рядах копьеносных дикарей возникли… Читать дальше…
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Однозначно кино не на массовую широкую аудиторию. Ходили с мужем, и наши мнения разделились. Я в восторге, а он - нет! Прочитав отзывы, опасалась… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть Андроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.
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2 апреля 2020 10:00
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