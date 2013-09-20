Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Плюс один
6.2
Плюс один - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Плюс один
6.2

Плюс один

, 2013
+1 / Pluse One
США / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Плюс один
6.2
Плюс один - Дублированный трейлер
Плюс один  Дублированный трейлер

О фильме

Трое друзей из колледжа отправляются на главную вечеринку десятилетия. Каждый ищет там что-то свое: любовь, секс или новые знакомства. Но праздник превращается в хаос, когда по соседству с домом, где все веселятся, падает метеорит.

В ролях

Риз Уэйкфилд
Риз Уэйкфилд
Дэвид
Эшли Хиншоу
Эшли Хиншоу
Джилл
Натали Холл
Натали Холл
Melanie
Рода Гриффис
Рода Гриффис
Логан Миллер
Логан Миллер
Тедди
Меган Хэйес
Меган Хэйес
Марла Малкольм
Эйприл Биллингсли
Brenda
Rohan Kymal
Angad
Адам Дэвид Томпсон
Адам Дэвид Томпсон
Kyle
Ronald Ogden
Mike
Bernard David Jones
Greg
Режиссер Дэннис Илиадис, Куинн Лэшер
Сценарист Дэннис Илиадис, Bill Gullo
Композитор Nathan Larson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 20 сентября 2013
Дата выхода
17 октября 2013 Россия Вест 16+
17 октября 2013 Беларусь
19 марта 2014 Великобритания
15 августа 2014 Германия
16 января 2014 Греция
17 октября 2013 Казахстан
20 сентября 2013 США
17 октября 2013 Украина
Производство Process Films, Process Media
Другие названия
+1, 1, Plus One, + 1, Party Invaders, Shadow Walkers, Ένας ακόμα, Ένας Ακόμη

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Плюс один - Дублированный трейлер
Плюс один Дублированный трейлер
Плюс один - Без цензуры отрывок 1
Плюс один Без цензуры отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Плюс один

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Плюс один

Ловушка разума
Ловушка разума триллер, фантастика
2019, США
6.0
Где-то во времени
Где-то во времени детектив, мелодрама, триллер
2018, США
6.0
Ошибка времени
Ошибка времени фантастика, триллер
2014, США
6.0
Хочу. Не могу
Хочу. Не могу комедия
2014, США
5.0
Джон умирает в конце
Джон умирает в конце ужасы, комедия, фэнтези
2012, США
6.0
На цепи
На цепи триллер, ужасы
2012, США
6.0
Ломка
Ломка триллер, ужасы, детектив
2012, США
5.0
Комната смерти
Комната смерти триллер, драма
2009, США
6.0
Последний дом слева
Последний дом слева ужасы, триллер
2009, США
6.0
Один пропущенный звонок
Один пропущенный звонок триллер, мистика, ужасы
2008, Япония / США / Германия
5.0
Вердикт за деньги
Вердикт за деньги драма, триллер
2003, США
6.0
Истерия
Истерия мистика, триллер, ужасы
2017, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Бязь колется, поплин садится, сатин скользит: умные хозяйки перешли на другое постельное белье — не надо гладить и служит 10 лет
Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую
Кетчуп и майонез больше не смешиваю: беру йогурт и за минуту делаю шикарный соус для шашлыка
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше