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6.2
Киноафиша
Фильмы
Плюс один
6.2
Плюс один
, 2013
+1 / Pluse One
США / триллер / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
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Цитаты
Места съёмок
6.2
Плюс один
Дублированный трейлер
Дублированный трейлер
О фильме
Трое друзей из колледжа отправляются на главную вечеринку десятилетия. Каждый ищет там что-то свое: любовь, секс или новые знакомства. Но праздник превращается в хаос, когда по соседству с домом, где все веселятся, падает метеорит.
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В ролях
Риз Уэйкфилд
Дэвид
Эшли Хиншоу
Джилл
Натали Холл
Melanie
Рода Гриффис
Логан Миллер
Тедди
Меган Хэйес
Марла Малкольм
Эйприл Биллингсли
Brenda
Rohan Kymal
Angad
Адам Дэвид Томпсон
Kyle
Ronald Ogden
Mike
Bernard David Jones
Greg
Режиссер
Дэннис Илиадис
,
Куинн Лэшер
Сценарист
Дэннис Илиадис
,
Bill Gullo
Композитор
Nathan Larson
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
20 сентября 2013
Дата выхода
17 октября 2013
Россия
Вест
16+
17 октября 2013
Беларусь
19 марта 2014
Великобритания
15 августа 2014
Германия
16 января 2014
Греция
17 октября 2013
Казахстан
20 сентября 2013
США
17 октября 2013
Украина
Производство
Process Films, Process Media
Другие названия
+1, 1, Plus One, + 1, Party Invaders, Shadow Walkers, Ένας ακόμα, Ένας Ακόμη
Еще
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
11
голосов
5.5
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Плюс один
Дублированный трейлер
0
0
Плюс один
Без цензуры отрывок 1
0
0
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Плюс один
Цитаты
[последние слова]
Тедди
[Мелани]
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