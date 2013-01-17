Мама, 2013

Джеффри Десанж, старший партнер инвестиционной брокерской компании, терпит крах после финансового кризиса, из-за чего он убивает нескольких коллег и свою бывшую жену, а также похищает двух своих маленьких дочерей, Викторию и Лили. Когда спустя пять лет девочек находит полиция, их принимают в свою семью их дядя и его девушка. Вскоре жуткие события, происходящие в их доме, заставляют новых опекунов подозревать, что вместе с девочками в дом попала озлобленная сверхъестественная сущность, которую они называют Мама...