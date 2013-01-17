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Мама Мама
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Mama

Мама, 2013

2013 / США
7.5 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джеффри Десанж, старший партнер инвестиционной брокерской компании, терпит крах после финансового кризиса, из-за чего он убивает нескольких коллег и свою бывшую жену, а также похищает двух своих маленьких дочерей, Викторию и Лили. Когда спустя пять лет девочек находит полиция, их принимают в свою семью их дядя и его девушка. Вскоре жуткие события, происходящие в их доме, заставляют новых опекунов подозревать, что вместе с девочками в дом попала озлобленная сверхъестественная сущность, которую они называют Мама...

  • Юная актриса Изабель Нелисс, исполнившая роль Лили, почти не говорит по-английски, поэтому вместо реплик в фильме она общается языком тела. 
  • На внешний вид Мамы режиссера вдохновила картина Амедео Модильяни, принадлежащая режиссеру и сценаристу Андресу Мускетти. Тот же образ он использовал несколько лет спустя в сцене с ожившей картине в фильме «Оно». 
  • Это не первый раз, когда актер-мужчина Хавьер Ботет появляется в роли восставшей из мертвых женщины: ранее он сыграла нулевого пациента в фильме «Репортаж», а после появился в фильме «Оно» в форме демона Лепера. Нанесение на актера зловещего грима каждую смену занимало четыре часа, а после еще два уходило на его удаление. 
     

Женщина находит в лесу двух девочек и забирает их к себе домой. Но намерения у нее далеко не хорошие — женщина хочет с помощью этих мальцов вернуть к жизни своих мертвых детей…

7.5 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 марта 2013
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 17 января 2013
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Андрес Мускетти
Андрес Мускетти
В ролях
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Меган Чарпентье
Меган Чарпентье
Дэниэл Кэш
Дэниэл Кэш
Джейн Моффат
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мама 3 постера
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Мама

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Доброе, старое, вечное.)). Я на самом деле рассчитывал, что кино будет более не обычным. По приданию Дель Торо, потустороннее должно защищать… Читать дальше…
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Я так и не понял понравился мне фильм или нет.
Этот ужастик как мне кажется больше подойдет для женской половины,как то совсем не страшно,хотя и… Читать дальше…
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