Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Путевка в жизнь
1 постер
Киноафиша Фильмы Путевка в жизнь

Путевка в жизнь

Putevka v zhizn' 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, бывший детдомовец по имени Ромка, теперь живет в приемной семье Ряхиных. Жестокие и злые люди, его новые родители делают новую жизнь героя настоящим адом, одно за другим выжигающим из сердца мальчика все светлые чувства. Его единственным другом становится верный пес по имени Плут, также получающий от хозяев. В конце концов Ромка решает сбежать из дома, прихватив с собой собаку. Во время побега он случайно попадает на территорию воинской части, где как раз происходят военные учения. Однако солдаты принимают его как сына полка, а дочь местного командира, прекрасная Света, снова пробуждает у мальчика чувства. Тем временем бывшие родители Ромки строят коварный план по ограблению части с целью разжиться деньгами. Сможет ли мальчик остановить их и защитить свою новую семью? 

  • Основной съемочной локацией фильма стал военный городок в Московской области, где находится учебный центр военного собаководства Министерства обороны. Именно там был найден пес, в итоге “сыгравший” Плута, верного товарища главного героя. 
  • Тринадцатилетний Илья Плисов, исполнивший главную роль, является воспитанником Суворовского военного училища. Это его первая работа в кино, и пробы проходили в несколько этапов, однако юный актер успешно преодолел каждый из них. 

Сюжет фильма основан на истории мальчика Ромки Бегункова с непростым характером, у которого отсутствует вера в людей, любовь и дружбу. Один только верный друг — маленькая собака по кличке Плут, живёт вместе с Ромой в приемной семье Ряхиных. Невыносимо тяжелая, и порой очень жестокая жизнь в этом доме, заставляет Рому пойти на крайнюю меру, сбежать, спасая свою жизнь и жизнь верной собаки Плута. Сбежав из «дома», Рома совершенно случайно попадает в воинскую часть, в самый разгар боевых учений. Армейские будни и строгий распорядок дня, оказались для Ромки, сложным испытанием. Знакомство, а в последствие и дружба с дочерью командира полка, Светой, пробуждают в мальчике, незнакомые ему чувства.

А тем временем бывший следователь Пушкарев, путем шантажа, заставляет приемного отца мальчика Ряхина и его брата Вируса пойти на преступление. Их план по проникновению в воинскую часть, и кражи электронной мины проходят на очень профессиональном уровне, и набирает обороты…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 17 ноября 2013
Дата выхода
17 ноября 2013 Россия 12+
Бюджет 55 700 000 RUR
Другие названия
Putevka v zhizn', Путевка в жизнь
Режиссер
Олег Галин
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Илья Плисов
Александр Лобанов
Дмитрий Ермак
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Путевка в жизнь
Рыжая Фея 4.9
Рыжая Фея (1987)
Белка и Стрелка. Лунные приключения 5.1
Белка и Стрелка. Лунные приключения (2013)
Однажды 4.6
Однажды (2014)
Сдвиг 4.9
Сдвиг (2006)
Черная молния 6.5
Черная молния (2009)
1814 6.7
1814 (2007)
Трасса М8 7.2
Трасса М8 (2007)
72 метра 6.8
72 метра (2004)
Напарник 5.7
Напарник (2017)

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 13 голосов
4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Путевка в жизнь

Похожие фильмы онлайн

Белка и Стрелка. Лунные приключения
 
Напарник
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше