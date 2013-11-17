Главный герой фильма, бывший детдомовец по имени Ромка, теперь живет в приемной семье Ряхиных. Жестокие и злые люди, его новые родители делают новую жизнь героя настоящим адом, одно за другим выжигающим из сердца мальчика все светлые чувства. Его единственным другом становится верный пес по имени Плут, также получающий от хозяев. В конце концов Ромка решает сбежать из дома, прихватив с собой собаку. Во время побега он случайно попадает на территорию воинской части, где как раз происходят военные учения. Однако солдаты принимают его как сына полка, а дочь местного командира, прекрасная Света, снова пробуждает у мальчика чувства. Тем временем бывшие родители Ромки строят коварный план по ограблению части с целью разжиться деньгами. Сможет ли мальчик остановить их и защитить свою новую семью?
Сюжет фильма основан на истории мальчика Ромки Бегункова с непростым характером, у которого отсутствует вера в людей, любовь и дружбу. Один только верный друг — маленькая собака по кличке Плут, живёт вместе с Ромой в приемной семье Ряхиных. Невыносимо тяжелая, и порой очень жестокая жизнь в этом доме, заставляет Рому пойти на крайнюю меру, сбежать, спасая свою жизнь и жизнь верной собаки Плута. Сбежав из «дома», Рома совершенно случайно попадает в воинскую часть, в самый разгар боевых учений. Армейские будни и строгий распорядок дня, оказались для Ромки, сложным испытанием. Знакомство, а в последствие и дружба с дочерью командира полка, Светой, пробуждают в мальчике, незнакомые ему чувства.
А тем временем бывший следователь Пушкарев, путем шантажа, заставляет приемного отца мальчика Ряхина и его брата Вируса пойти на преступление. Их план по проникновению в воинскую часть, и кражи электронной мины проходят на очень профессиональном уровне, и набирает обороты…
|17 ноября 2013
|Россия
|12+